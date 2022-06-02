شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. النجمة شيرين سيف النصر بعد غياب 12 عاما: تلقيت عدة عروض للعودة للفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصت النجمة شيرين سيف النصر "الخليج 365 " بأول ظهور لها بعد غياب 12 سنة، منذ آخر ظهور لها في مسرحية بودى جارد مع النجم عادل إمام.

وقالت شيرين لـ"الخليج 365": "منذ فترة وأنا أقضي يومى بشكل طبيعي، بحب القراءة جدا، فيه روايات مصرية وأجنبية بحب أقراها دايما بشغل وقتى بيها، وبعد ذلك بشاهد أفلام ومسلسلات عربية وأجنبية رومانسية ولايت".

أما عن نية العودة الفنية قالت: "تلقيت أكثر من عرض للعودة إلى التمثيل من جديد، حيث عرض عليا مؤخراً فيلم ومسلسلين، ولكن بصراحة ما زلت مترددة وأدرس هذا الأمر، لأننى إذا عدت إلى الحياة الفنية مرة أخرى أتمنى أن تكون بشكل يليق بى وبالأعمال السابقة التى قدمتها قبل ابتعادى".

يذكر أن آخر أعمال شيرين سيف النصر في الدراما هو مسلسل "أصعب قرار"، من بطولة أحمد بدير، ورياض الخولي، وجميل الراتب، وعبير صبري، وأحمد خليل، وتامر هجرس، وطارق لطفي، أما السينما فيلم "أمير الظلام" مع عادل إمام.