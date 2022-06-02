شكرا لقرائتكم خبر عن هناء الشوربجى وعماد رشاد وأحمد ماهر يحضرون احتفالية "هاملت" بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر الفنانون عماد رشاد وهناء الشوربجي وأحمد ماهر الاحتفال بتكريم المتروبوليتان الأمريكية للنجم الكبير محمد صبحي ، ويشاهدون البث المباشر لأوبرا " هاملت " بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم، والتى ستقام يوم السبت المقبل.

النجوم الثلاثة شاركوا النجم الكبير محمد صبحي في بطولة مسرحية " هاملت " عام 1971 ، حيث قدمت الفنان هناء الشوربجي " الملكة جرترود " ، وقدم الفنان عماد رشاد شخصية (لايرتس) ، كما قدم الفنان أحمد ماهر(الملك كلوديوس) ، وسيعرض قبل البث المباشر لأوبرا " هاملت " أجزاء من المسرحية التي قدمت في السبعينات .

مأساة هاملت أمير الدنمارك هي مسرحية تراجيدية (مأساوية) كتبها وليام شكسبير بين عامي 1599 و1602، بطلها “هاملت Hamlet” وتقع أحداثها في الدنمارك، تدور حول قصة انتقام الأمير هاملت من عمه كلوديوس الذي قد قتل أخاه (والد هاملت) وتزوج بعدها من أرملة أخيه واستولى على العرش ، وتتناول المسرحية مأساة هاملت في الانتقام لأبيه من عمه في رحلة يكتشف فيها هاملت نفسه ويتعرف على اساس النفس البشرية ولماذا تأخر في الانتقام.