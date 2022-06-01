لحظة انهيار آمبر هيرد بعد الحكم لصالح جونى ديب فى نزاعهما القضائى

محمد الفلاح - الأربعاء 1 يونيو 2022

بدا الحزن على وجه الممثلة الأمريكية آمبر هيرد، خلال جلسة الحكم فى القضية التى تختصم فيها زوجها السابق جونى ديب، وانتهت لصالح الأخير إذ حكمت محكمة أمريكية بـ15 مليون دولار لصالح جونى ديب فى قضية التشهير.



وفى وقت سابق، قالت شبكة "إن بى سى نيوز" الأمريكية إن هيئة المحلفين المؤلفة من سبعة أشخاص وصلت اليوم الأربعاء إلى حكم بشأن دعوى التشهير التى رفعها جونى ديب ضد زوجته السابقة آمبر هيرد.

وأكدت الشبكة أن السبب فى تأخر إصدار هيئة المحلفين لحكمها فى قضية جونى ديب وآمبر هيرد هو ورقة الحكم التى تحتوى على 42 سؤالاً.

وفى هذا السياق، على هيئة المحلفين الإجابة على 42 سؤالاً وردت فى الوثيقة التى قدمتها المحكمة قبل إصدار الحكم،؛ إذ إن كل سؤال بمثابة قرار وحكم بحد ذاته، وعليه فذلك يحتاج إلى الكثير من الوقت.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فالـ42 سؤالاً تنقسم بين 24 سؤالًا بخصوص ادعاءات ديب، و18 سؤالاً بخصوص دعوى هيرد المضادة، فيما تمتد هذه الوثيقة على ثمانى صفحات.

والإجابة عن تلك الأسئلة ستجعل اتخاذ القرار أمراً حتمياً وعادلاً، كما أنها ستساعد هيئة المحلفين على اتخاذ قرار بشأن الأضرار التى لحقت بكلا الطرفين، وأى تعويضات عقابية.