فهرية أفجان تودع ألب أرسلان.. “عانيت كثيراً أثناء التصوير”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على الرغم من النجاح الكبير، الذي حققته النجمة التركية فهرية أفجان، بتجسيدها شخصية “أكشا هاتون” في مسلسل “ألب أرسلان: السلجوقي العظيم”، فإن ذلك لم يمنعها من الانفصال عن العمل لأسبابها.

وفي رسالةٍ وداعية لزملائها وطاقم العمل في المسلسل، كتبتها وشاركتها عبر خاصية “ستوري” في حسابها على “إنستغرام”، قالت النجمة التركية: “شكراً للمنتج إيمري كونوك، الذي كتب لي أجمل قصة من أجل أكشا ووثق بي، شكراً لمخرجنا ولزملائي في العمل، والأكثر شكري لجمهوري الرائع الذي كان معي منذ اليوم الأول”.

وأوضحت الممثلة التركية، في حديثٍ آخر، أنها رغبت في الانفصال عن العمل؛ لأنها لم تعد ترغب في أن تترك طفلها “كاران” وحيداً في المنزل، وفضلت أن تظل بجواره خلال الفترة القادمة، مشيرةً إلى أنها عانت كثيراً خلال مشاركتها في الموسم الأول من مسلسل “ألب أرسلان”، بسبب ابتعادها عن ولدها، الأمر الذي جعلها لا ترغب في استمرار التجربة أكثر من ذلك، والعودة إلى طفلها.

وانفصلت أفجان عن العمل الذي حطم الأرقام القياسية على شاشة التلفزيون التركي الرسمي طوال الموسم الحالي، في الحلقة الـ27، بعد أن قُتلت خلال السياق الدرامي للأحداث، لينتهي بذلك دورها في المسلسل.

وتصدر مشهد وفاة “أكشا هاتون” الترند، لحظة عرض الحلقة، حيث تداول المغردون مقاطع الفيديو الخاصة بموتها، معربين عن حزنهم الشديد لمقتلها، ومشيدين بأداء الممثلة التركية للشخصية التي تركت بصمتها في قلوبهم.

وعن انتهاء دور فهرية في المسلسل، دوّن منتج وكاتب سيناريو العمل، إيمري كونوك، تغريدةً شكر فيها النجمة على مشاركتها الثمينة، التي أضافت قيمة للمسلسل بنبلها ولطفها، مشيراً إلى أن العمل سيصبح غير مكتمل بغياب “أكشا”، مضيفاً أنها أدت الدور بشكل رائع.

كما ودعها شريكها في العمل الممثل التركي باريش أردوتش، الذي يجسد دور زوجها “ألب أرسلان”، من خلال تدوينةٍ له عبر حسابه في “إنستغرام”، قال فيها: “ألف شكر على التفاني والانضباط والإخلاص والدفء والصداقة.. التي أضفتِها”.

ولم تقل شركة الإنتاج كيف ستعالج غياب أفجان عن المسلسل، خاصة أن دورها مرتبط بشخصية زوجة السلطان ألب أرسلان، أكشا هاتون، التي لم تمت في الواقع إلا بعد وفاة زوجها.

يُذكر أن الممثلة التركية عادت إلى الشاشات بعد غياب 5 سنوات، عقب زواجها من النجم التركي الشهير بوراك أوزجفيت عام 2017، وإنجابها ولدهما الوحيد “كاران”.