هاندا أرتشيل بفستان ليدي غاغا.. إطلالة تثير جدلًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عادةً تكون الإطلالات التي تعتمدها النجمة التركية هاندا أرتشيل محط انتباهٍ، إذ تعرف كيف تُبهر جمهورها، وتختار ما يلائمها، لذا لم يكن بالأمر المستغرب أن تحظى إطلالتها على السجادة الحمراء لحضور حفل توزيع جوائز Elle Style Awards X Mac Award في تركيا، بإعجاب متابعيها، وتوصف بأنها الإطلالة الأفضل في الحفل.

ويبدو أن نجمة “أنت اطرق بابي” أرادت أن تستلم جائزة أفضل غلاف لـ”Elle” لعام 2022، بكامل أناقتها، حيث اختارت فستاناً طويلاً بنفسجي اللون من قماش الشيفون الحريري تكسوه طيات الـdraping وكاب انسيابي، وتميز بقصة عند الساق وقفازات الأوبرا الشفافة باللون الأسود ذات التفاصيل الكريستالية من توقيع دار الأزياء الإيطالية الفاخرة “غوتشي”.

واعتمدت النجمة تسريحة شعر ذيل الحصان والمكياج البسيط، بينما أكملت إطلالتها بمجوهرات الأذن وحذاءٍ ضخم من “غوتشي” أيضاً.

وهذه الإطلالة أثارت جدلًا بين المتابعين، إذ أعادت للأذهان إطلالة النجمة ليدي غاغا في أول عرض لفيلمها الأخير House Of Gucci في لندن، قبل ستة أشهر، حيث اختارت النجمة الظهور بفستانٍ من مجموعة غوتشي لموسم ربيع – صيف 2022، التي لم يكن قد مرَّ على صدورها حينها إلا بضعة أيام، وهو الفستان نفسه الذي أطلت به هاندا.

لكن غاغا وقتها اعتمدت بعض التفاصيل الجريئة للفستان، كان أبرزها ارتداء جوارب شبكية عالية تحت الفستان، أي أنها اعتمدته بتصميمه الأصلي، كما ارتدته العارضة التي عرضت الفستان على المسرح.

وأكملت حينها ليدي غاغا إطلالتها بالعديد من قطع المجوهرات المذهلة المقدمة من “تيفاني أند كو”، واعتمدت لشعرها تسريحة الشعر الويفي والغرة الحادة، واعتمدت المكياج القوي الذي ارتكز على ظلال العيون السموكي، الذي يمزج بين البنفسجي البراق والأسود مع روج نود لامع.

وبالعودة إلى النجمة التركية، يمكن القول بأنها أصبحت نجمةً مطلوبة في أغلب دول العالم، حيث أكدت صحفٌ تركية أن أعمال كل من هاندا وبوراك أوزجفيت وإنجين أكيوريك هي الأكثر طلباً في أوروبا.

وكانت هاندا قد حققت نجاحاً كبيراً بمسلسل “أنت اطرق بابي”، إذ تصدر المسلسل نسب المشاهدة في تركيا، والكثير من دول العالم، إذ بيع لأكثر من دولة.