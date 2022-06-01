توم كروز لم يرغب في Top Gun Maverick.. فما السبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لن يندم، الآن، النجم العالمي توم كروز على قراره بالمشاركة في فيلم “توب غان: مافريك”، بعد أن حقق في شباك التذاكر 124 مليون دولار في الأيام الثلاثة الأولى له في صالات عرض أميركا الشمالية، بإجمالي 248 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، فقد كان رافضاً هذه الفيلم، ولم يرغب بأداء دور البطولة فيه.

وحول قرار توم عدم قبول الدور المسند إليه، وكواليس إقناعه في ما بعد بالعدول عن رأيه، كشف جوزيف كوزينسكي مخرج الفيلم، أنه ذهب لباريس من أجل المهمة التي تتلخص في أخذ موافقة النجم العالمي على أداء الدور.

وقال المخرج البالغ من العمر 48 عامًا: “لقد قرأت النص، وكان لديَّ بعض الأفكار، وأحب جيري بروكهايمر (منتج العمل) تلك الأفكار، وقال لي: أتعلم ماذا، يجب أن تذهب إلى توم مباشرة، وبالفعل سافرت إلى هناك، حيث كان توم يصوّر فيلم المهمة: مستحيلة”.

وأضاف أنه كان لديه من الوقت فقط نصف ساعة تقريبًا لعرض العمل عليه، إذ كان في وقت فراغٍ بين المشاهد، لكنه وجد أن توم حقًا لا يريد المشاركة في “توب غان” آخر، بعد الجزء الذي صدر عام 1986، والذي لعب بطولته حينها توم كروز.

وتابع المخرج رواية ما حدث، قائلاً إنها إحدى تلك اللحظات الصعبة كمخرج، حيث كان عليه أن يبين السبب وراء ضرورة صناعة هذا الفيلم، ولماذا على كروز أن يقبل في أقل من 30 دقيقة.

ونجح المخرج في النهاية بإقناع كروز، حيث قال كوزينسكي إن توم التقط الهاتف، واتصل برئيس شركة Paramount Pictures وقال: “نحن نصنع (Top Gun) آخر”.

ووصف كوزينسكي تلك اللحظة والقوة التي تمتع بها توم، بأنهما أمران مثيران للإعجاب أن ترى قوة نجم سينمائي حقيقي في تلك اللحظة.

وكان الموسم الأول من الفيلم، الذي صدر عام 1986، قد حقق نجاحًا كبيرًا وضع توم على خريطة النجوم الكبار، ووصلت إيراداته إلى أكثر من 356 مليون دولار، بميزانية قدرها 15 مليون دولار فقط، وقد كان “Top Gun” هو الفيلم الأعلى ربحًا في ذلك العام.

وكانت قد أكدت بعض المصادر أن “توب غان: مافريك”، أعاد الجمهور الأكبر سناً للسينما، بعد أن تصدر المشهد من هم أقل من 30 عاماً، حيث تشير التقديرات إلى أن 55% من جمهور الفيلم تجاوزت أعمارهم 35 عامًا.