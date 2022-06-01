تعليق طريف من حسين فهمي على أزمة طلاق شقيقه مصطفى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لأول مرة، يعلق الفنان المصري، حسين فهمي، على أزمة طلاق شقيقه مصطفى والإعلامية اللبنانية فاتن موسى، والتي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأشهر الماضية.

وقال حسين فهمي إن شقيقه مصطفى طلب منه أن يمنعه من الزواج مرة أخرى، إذا قرر التفكير فيه مجدداً.

وفي تصريحات صحافية، قال حسين فهمي إن شقيقه شدد عليه أن يضربه بالرصاص إذا سمعه يتحدث مرة أخرى عن رغبته في الزواج، موضحاً: “مصطفى قالي لو سمعتني بتكلم عن الجواز أو قلت إني هتجوز تاني ارفع عليا المسدس واضربني بالرصاص، قلت له المسدس على المكتب أهو”.

وأضاف حسين فهمي: “خلاص بقى هيعقل شوية والظاهر إنها جينات في العيلة لأني كنت زيه برضه وبنصحه يهدى شوية كفاية كده”.

جدير بالذكر أن أزمة الفنان مصطفى فهمي وصلت إلى ساحات القضاء والمحاكم بسبب إعلان طلاق الفنان المصري غيابياً من زوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، حيث تزوجا لمدة 6 سنوات، ووقتها أعلنت المحامية سناء لحظي خبر الانفصال، لتظهر في ما بعد فاتن موسى، وتعلق أن مصطفى فهمي طلقها بشكل غيابي دون علمها، وأنها تفاجأت بالخبر من الصحافة والإعلام.

لتصدر بعدها فاتن بياناً، عبر حسابها الشخصي، تتهم فيه مصطفى فهمي بأنه طلقها دون علمها، وأنها تفاجأت بالخبر من وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، حيث كان من المفترض أن يسافر معها لحضور حفل زفاف شقيقها، لكنه اعتذر في اللحظة الأخيرة، وسافرت وحدها، لتكتشف موضوع الطلاق.