عاصي الحلاني يطرح “ضحكة حبيبي”.. صورة عن لبنان الجميل وصيفه الرائع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح النجم اللبناني عاصي الحلاني كليب أغنيته اللبنانية الجديدة “ضحكة حبيبي”، ضمن إطار الخطة التسويقية لألبومه الجديد لصيف 2022 مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

أغنية “ضحكة حبيبي” من كلمات عبير أبو اسماعيل، وألحان سليم سلامة، وتوزيع هادي كريم، وميكس وماستر مصطفى عبد الرضى وسليم سلامة. ويؤدّي عاصي الأغنية بكثير من الرومانسية، فيحمل بصوته مشاعر فائضة من الغزل والحبّ.

واختار عاصي الحلاني أن يكون خير سفير لجمال لبنان في فصل الصيف، إذ تم تصوير العمل تحت إدارة المخرج أحمد المنجد على شاطئ البحر، فنقل عاصي من خلاله جمال طبيعة لبنان إلى المشاهدين العرب في مختلف أنحاء العالم.

تميّز الكليب بأجواء صيفية مليئة بالألوان والإيجابية، ليعطي عاصي الحلاني صورة عن لبنان الجميل وصيفه الرائع بعيداً عما يمرّ به البلد من أوضاع صعبة.

الجدير ذكره أن أغنية “ضحكة حبيبي” هي الأولى بين باقة من الأغنيات التي اختار عاصي الحلاني إصدارها تباعًا خلال الفترة المقبلة ضمن ألبوم يجدد من خلاله تعاونه مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.