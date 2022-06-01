شكرا لقرائتكم خبر عن آمبر هيرد بعد تغريمها 15 مليون دولار لـ جونى ديب: أعيش إحباطا لا يوصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الممثلة الأمريكية أمبيرهيرد على حسابها على تويتر بأن الحكم الصادر ضدها فى قضية التشهيرالمقامة ضد الممثل الأمريكى جونى ديب: "الإحباط الذى أعيشه اليوم لا يوصف بالكلام"، من جهته، وصف الممثل الأمريكى جونى ديب على حسابه على انستجرام الحكم الصادر بتغريم أمبير هيرد فى قضية التشهير بأنه "أعاد لى الحياة".

وأدانت هيئة المحلفين الأمريكية الممثلة الأمريكية أمبير هيرد بتهمة التشهير بالنجم جونى ديب، وقضت له بتعويض قدره 15 مليون دولار، وكان الأعضاء السبعة في الهيئة في محكمة «فيرفاكس»، بالقرب من واشنطن قد توصلوا للقرار بعد مداولات استغرقت نحو 13 ساعة بدأتها يوم الجمعة الماضي، واستكملتها اعتباراً من أمس الثلاثاء.

ورفع نجم «قراصنة الكاريبي» دعوى على زوجته السابقة لنشرها مقالاً في صحيفة «واشنطن بوست» سنة 2018 وصفت نفسها بأنها «شخصية عامة تشكّل نموذجاً على العنف الأسرى».

ومع أن هيرد لم تذكر اسم جوني ديب صراحة فيما كتبته، اعتبر الممثل أن المقال شوّه سمعته وقوّض مسيرته المهنية، وطالب بتعويضات قدرها 50 مليون دولار.

جونى ديب

وشنت الممثلة التي ظهرت خصوصاً في فيلمي «أكوامان» و«جاستيس ليج»، هجوماً مضاداً مُطالِبة طليقها بتعويض مضاعف قدره مائة مليون دولار.

واتهمت هيرد البالغة 36 عاماً محامياً سابقاً لديب بأنه شهّر بها من خلال قوله للصحافة في أبريل 2020 إن ما كتبته عن تعرضها للعنف الأسري عبارة عن أكاذيب.

وشهدت المحاكمة عرضاً على الملأ لخبايا حياة النجمين الخاصة أمام ملايين المشاهدين الذين تابعوا وقائع جلساتها عبر محطات التلفزيون في مختلف أنحاء العالم.

واستمعت هيئة المحلفين منذ 11 أبريل الماضي إلى عشرات الساعات من الشهادات والتسجيلات الصوتية أو المرئية التي كشفت تفاصيل مروعة من حياة الزوجين بين 2011 و2016 تشكّل نقيضاً لسحر هوليوود. وأصبح الطلاق بين الزوجين نافذاً عام 2017.

وفى هذا السياق، فإن على هيئة المحلفين الإجابة على 42 سؤالاً وردت فى الوثيقة التى قدمتها المحكمة قبل إصدار الحكم،؛ إذ إن كل سؤال بمثابة قرار وحكم بحد ذاته، وعليه فذلك يحتاج إلى الكثير من الوقت. جونى ديب وامبير هيرد وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فالـ42 سؤالاً تنقسم بين 24 سؤالًا بخصوص ادعاءات ديب، و18 سؤالاً بخصوص دعوى هيرد المضادة، فيما تمتد هذه الوثيقة على ثمانى صفحات. والإجابة عن تلك الأسئلة ستجعل اتخاذ القرار أمراً حتمياً وعادلاً، كما أنها ستساعد هيئة المحلفين على اتخاذ قرار بشأن الأضرار التى لحقت بكلا الطرفين، وأى تعويضات عقابية.

يذكر أن الممثل الأمريكى جونى ديب تزوج من الممثلة الأمريكية آمبر هيرد فى شهر فبراير عام 2015، ثم تقدّمت آمبر هيرد بطلب الطلاق فى مايو 2016 بعد 15 شهرا فقط من الزواج مع وجود علامة استفهام كبيرة على هذا الطلب بين الجمهور، ثم مؤخرا تقدم جونى ديب بطلب تعويض 50 مليون دولار من آمبر هيرد بسبب مقال كتبته فى عام 2018، وصفت نفسها خلاله بأنها ضحية للعنف الأسري، نافيا ارتكابه أى سوء معاملة، وردت آمبر هيرد بطلب تعويض 100 مليون دولار عن العنف المنزلى التى كانت تتعرض له من قبل جونى ديب.

وفقًا لما ذكره موقع «ديلى ميل»، شهدت جلسة المحكمة، دفاع جونى ديب عن نفسه، ومثلّ ما كان يتعرض له خلال المحاكمة: «شُهر بي، وقالوا إنى شخص خطر وأتعاطى الخمر والكوكايين وأضرب النساء، فقدت كل شيء وانتهيت بسبب تلك الادعاءات، لكن الحقيقة عندما كانت تشعر هيرد بالإحباط والغضب كانت تلجأ إلى ضربي».

على مدار الجلسات، تم بثّ مجريات المحاكمة على الهواء، ومن المتوقع أن تستمر ستة أسابيع على الأقل، وستضمّ عددًا من الشهود البارزين، من بينهم جيمس فرانكو وبول بيتانى وإيلون ماسك.

جونى ديب وآمبر هيرد، كانا يذهبا إلى معالجة نفسية لمحاولة حل الخلاف القائم بينهما، وهو ما كشفت عنه المعالجة النفسية، موضحة أن الثنائى كانا يتبادلا الإساءة خلال الأشهر الأخيرة من زواجهما، وعُرِضت شهادة الطبيبة لوريل أندرسون عبر الفيديو أمام القضاة فى اليوم الثالث من المحاكمة فى قضية التشهير الخاصة بجونى ديب.

وصرحت لوريل أندرسون أن آمبر هيرد تحدثت فى الجلسات التى كانت تحضرها بمفردها عن تعرضها للاعتداء لجسدى على يد جونى ديب، إذ أنها فى إحدى الجلسات ظهر على وجهها عدة كدمات صغيرة، فضلا عن موقف آخر متكرر عن ردل فعل «هيرد» العنيف لمنع زوجها حينها من مغادرة الجلسات، بالإضافة لمقاطعته كثيرًا خلال الجلسات، وأن نبرة كلامها كانت مرتفعة جدًا معه: «لقد تعودا على التعامل بإساءة مع بعضهما.

ديب وهيرد

وصور فريق آمبر هيرد زوجها السابق على أنه شريكا سيئا على المستويين النفسى والجسدي، وأكد على أنه شخص مفرط فى شرب الكحول وتعاطى المخدرات، بينما رد فريق جونى ديب عل اتهامات آمبر هيرد عن العنف الأسرى بأنها «خدعة وخطة محسوبة» لتدمير سمعته فيما ذٌكر بقضية جونى ديب وآمبر هيرد.

وسبق أن أكد الطبيب الخاص بجونى ديب فى إفادة مُسجلة عٌرضت بالمحكمة، أن العنف لم ينته عند الاعتداء بالضرب فقط، بل تطور الأمر فى إحدى المرات إذ قطعت زوجته السابقة جزءا من إصبعه فى المطبخ بعد شجار شرس معها.

ومن جانبها، زعمت آمبر هيرد تعرضها للعنف من جونى الديب الذى كان تحت تأثير المخدرات وذلك أثناء رحلتهما من بوسطن إلى لوس أنجلوس، إذ سألها مرارا وتكرارا عن علاقتها بالممثل جيمس فرانكو والذى شاركها بطولة فيلمى Pineapple Express وThe Adderall Diaries، وذلك وفقًا لما ذكره موقع BBC بالعربية.