شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "خمس جولات" ينتهون من تصوير الفيلم بعد أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف أبطال فيلم "خمس جولات" تصوير مشاهد العمل بأماكن مفترقه بالقاهرة، وذلك بعد تصوير المشاهد الخارجية في دولة المجر، حيث يتبقى لفريق العمل أسبوعين تصوير ويتم الانتهاء من كافة المشاهد ودخول الفيلم بعدها غرف المونتاج لتجهيزه للعرض خلال الفترة المقبلة.

فيلم "خمس جولات" يعتمد على البطولة الشبابية، حيث يقوم ببطولته آدم الشرقاوى ونورخالد البنوى وداليا شوقى، ماجد المصرى، ومطرب الراب آر سينك وتأليف محمد عبد المعطى، وإخراج مازن أشرف وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي أنساني حول العديد من القضايا التي يواجها الشباب في العشرينات من عمرهم بجانب خط درامى خاص برياضة الـ MMA.

الفيلم يسجل التجربة السينمائية الأولى للفنان الشاب آدم الشرقاوى في مصر، وذلك بعد ظهوره للمرة الأولى في الدراما المصرية خلال مسلسل "لعبة نيوتن" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 مع منى زكى، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد وتأليف وإخراج تامر محسن، إضافة إلى مشاركته في أكثر من عمل بأمريكا.

نفس الأمر بالنسبة للفنان الشاب نور النبوى فيخوض تجربته السينمائية الأولى، بعد ظهوره خلال العامين الآخرين، حيث شارك فى حلقة من حلقات مسلسل "الاختيار 2" رمضان 2021، وبعدها في مسلسل "نقل عام" مع محمود حميدة، وتألق في رمضان الماضى خلال مسلسل "راجعين يا هوى" مع والده خالد النبوى، ونور، وهنا شيحة، ووفاء عامر، وأنوشكا، جمال، عدد من الفنانين، إخراج محمد سلامة.