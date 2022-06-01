شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو عادل ينفى أنباء تجسيده شخصية محمد صلاح: كان مشروعا قديما ولم يكتمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الفنان ميدو عادل كل الأخبار المتداولة حول تجسيد شخصية نجم نادى ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني محمد صلاح، في عمل فني خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة "، الذي يبث على قناة ETC، مساء اليوم الأربعاء، أن ما حدث عبارة عن قيام الجماهير بالتصويت على أحد المواقع الفنية لشخصي لتجسيد شخصية مو صلاح، بسبب الشبه الذي يجمعنا، وتابع ميدو عادل أنه كان هناك مشروع قديم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ولم يكتمل.

يذكر أن مطار القاهرة الدولي استقبل اليوم، محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، قادما من دبي، استعداداً للانضمام لمعسكر المنتخب الوطنى لخوض مباراتى غينيا، ووصل نجم ليفربول الإنجليزي على متن طائرة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي، وقامت سلطات مطار القاهرة بإنهاء إجراءات وصوله عبر صالة الخدمة المميزة بمبني الركاب رقم 2، وسط إجراءات أمنية مكثفة داخل وخارج صالة الوصول.