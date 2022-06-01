شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج عروض أسبوع أفلام جوته في القاهرة والإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معهد جوته عن عودة أسبوع الأفلام في الفترة من 5 إلى 13 يونيو 2022، في القاهرة والإسكندرية، ليقدم برنامجًا أكثر تنوعًا من حيث الأفلام المعروضة والحلقات النقاشية المتعلقة بالقضايا السينماية المطروحة عالميا، بالإضافة إلى عدد من المحاضرات وورش العمل لعدد من الأسماء الهامة في صناعة السينما المصرية والألمانية.

يتضمن البرنامج إنتاجات ألمانية هامة تتنوع بين المستقل والتجاري وبين الدرامي والكوميدي والموسيقي وبين الروائي والتسجيلي والقصير، كما يشمل الأسبوع تسليطًا للضوء على مخرجين مصريين وعرب شاركت أفلامهم في مهرجانات عالمية ومحلية خلال العام الماضي، على أن تتبع عروض الأفلام جلسات حوار مع مخرجيها.

يقدم برنامج الأفلام الألمانية نظرة شاملة متنوعة على المشهد السينمائي الألماني في العام الماضي، إذ يقدم 11 فيلمًا، 5 منها من إخراج صانعات أفلام، شاركت في مهرجانات سينمائية عالمية وحازت على اهتمام جماهيري ونقدي واسع، ومن بينها الفيلم الحائز على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان برلين 2021 "السيد باخمان وصفه" لماريا سبيث، وفيلم "الطيار المساعد" للمخرجة الألمانية جزائرية الأصل آن زهرة بيراشد التي ستتواجد في عروض أفلامها في القاهرة والإسكندرية للمناقشة الحية مع الجمهور، إضافة إلى فيلمي "لا" لديتريش بروجمان و"الأمير" لليزا بيرفيرت اللذين شاركا في المسابقة الرسمية لمهرجان كارلوفي فاري، وأخيرًا فيلم الافتتاح "فابيان: الذهاب إلى الكلاب" لدومينيك جراف الذي شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين وفاز بجائزتي أفضل مونتاج وتصوير في جوائز الفيلم الألماني.

على مستوى الأفلام العربية، يضم البرنامج 8 أفلامً لـ 6 مخرجين، شاركت في أكبر المحافل السينمائية العالمية وتشمل تلك المجموعة فيلمين وثائقيين هما "كباتن الزعتري" لعلي العربي، الذي عٌرض عالميًا للمرة الأولى في مهرجان صندانس، و"من وإلى مير" لماجي مرجان الذي فاز بجائزة أفضل فيلم مصري في مهرجان أسوان السينمائي، إضافة إلى ذلك، هناك ٣ أفلام عربية متميزة هم "علي صوتك" لنبيل عيوش الذي شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان، و"دفاتر مايا" لجوانا حاجي توما وخليل جريج، الذي شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين وفاز بجائزة سعد الدين وهبة لأفضل فيلم في مهرجان القاهرة، و"كوستا برافا" لمنيه عقل، الذي شارك في مهرجان فينيسيا السينمائي وفاز بجائزتي الفيبريسي (اتحاد النقاد الدولي) وأخيرًا، يضم البرنامج ثلاثة أفلام قصيرة لمراد مصطفى وهم "حنة ورد" و"ما لا نعرفه عن مريم" و"خديجة" والتي شاركت جميعها في مهرجان كليرمون فيران، واحد من أعرق وأهم مهرجانات الأفلام القصيرة في العالم.