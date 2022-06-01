شاكيرا وبيكيه.. قصة حب لم يهزمها فرق السن وحطمتها الخيانة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 يونيو 2022 10:23 مساءً - منذ 14 دقيقة

آخر تحديث: 1 - يونيو - 2022 11:21 مساءً

قصة حبهما بدأت منذ 12عاما، وكان اللقاء الأول عقب طرح «واكا واكا» وهي أغنية كأس العالم للعام 2010 التي غنتها شاكيرا حبيبة جيرارد بيكيه نجم فريق برشلونة الإسبانى.

ازدادت الشائعات حول مستقبل علاقة جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة الإسباني، والمطربة الكولومبية شاكيرا، في الساعات القليلة الماضية.

ويبدو أن العلاقة العاطفية التي نشأت في عام 2010، قد أوشكت على الانتهاء بسبب خلافات بين الطرفين مؤخرا.

وبحسب صحيفة “El Periodico” الكتالونية، فإن شاكيرا لم تعد تعيش مع بيكيه في منزل واحد منذ عدة أيام.

وأشارت إلى احتمالية ترك شاكيرا المنزل بسبب غضبها من خيانة بيكيه لها، بعدما ضبطته مع امرأة أخرى.

وربطت الصحيفة بين أنباء خيانة بيكيه والأغنية التي أصدرتها المغنية الكولومبية في أبريل/ نيسان الماضي بعنوان “Te Felicito”.

وتضمنت الأغنية كلمات تعبر عن حالة حزن ودراما، فضلا عن إشارتها إلى الكذب الذي يقوم به بعض الرجال في العلاقات العاطفية.

كما أشارت شاكيرا في الأغنية إلى الخيانة والمعاملة السيئة، فضلا عن تضمنها مقطعا تقول فيه “عيني حمراء بسبب البكاء كثيرا من أجلك.. لكني أعرفك جيدا وأعلم أنك تكذب”.

وحتى الآن، تجنب كل من بيكيه وشاكيرا التعليق على هذه الأنباء عبر حساباتهما الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، مما يعزز من صحة التقارير.

وشاكيرا هي مطربة بوب وروك كولومبية من أصل لبناني، ولدت بمدينة برنكويلا الكولومبية، لأب من أصل لبناني كاثوليكي وأم من أصول إيطالية ولدت في كولومبيا.