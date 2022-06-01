جوني ديب ينتصر على أمبر هيرد.. 15 مليون دولار للنجم الأمريكي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 يونيو 2022 10:23 مساءً - منذ 10 دقائق

بعد أسابيع من جلسات المحكمة التي كشفت أدق تفاصيل علاقتهما الخاصة، تصل القضية التي رفعها الممثل الأميركي جوني ديب على طليقته الممثلة آمبر هيرد، بتهمة التشهير، إلى نهايتها،

وقضت هيئة محلفين أمريكية بتعويض مقداره 15 مليون دولار لجوني ديب على خلفية تشهير هيرد به.

نتيجة الحكم في قضية جوني ديب وآمبر هيرد

ورغم طلاقهما في 2017 بعد عملية تسوية حصلت فيها آمبر هيرد على 7 ملايين دولار، فإن الحديث عن علاقتها مع وجوني ديب، مستمر منذ ذاك الحين.

ويرجع استمرار الحديث عن علاقة ديب وهيرد، إلى القضية الشهيرة التي رفعها نجم فيلم قراصنة الكاريبي Pirates of the Caribbean، ضد طليقته بتهمة التشهير به في أبريل الماضي والتي جذبت اهتمام الملايين حول العالم، وذلك بعد نشرها لمقال في صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في ديسمبر 2018، وصفت فيه نفسها بأنها ضحية للعنف المنزلي.

وعلى الرغم من أن المقال لم يذكر ديب بالاسم، فإن توقيت المقال بعد طلاقهما خلق انطباعاً عاماً بأن ديب كان المعتدي عليها، وفقاً لموقع ” stylecaster”.

تفاصيل محاكمة جوني ديب وآمبر هيرد

ونفى ديب جميع مزاعم الإساءة ورفع دعوى قضائية ضد زوجته السابقة بتهمة التشهير، مدعياً أن روايتها تسببت في أضرار شخصية ومالية لسمعته، مطالباً بتعويضات قدرها 50 مليون دولار، في القضية التي بدأت وبدأت محاكمته في الولايات المتحدة في أبريل الماضي.

وفي المقابل شنت هيرد هجوما مضاداً مطالبة ديب بتعويض مضاعف قدره 100 مليون دولار.

وبعد 6 أسابيع، وصلت قضية النجم جوني ديب وزوجته السابقة، آمبر هيرد، إلى محطتها الأخيرة، باستماع هيئة المحلفين للمرافعات الختامية.

في بداية عام 2012، ارتبط الثنائي الأمريكي الأشهر خلال الآونة الأخيرة، لعدة سنوات ثم تزوجا في عام 2015.

ولكن بعد عام واحد فقط من الزواج، تقدمت هيرد بطلب طلاق من ديب، والذي حدث بالفعل في 2017.

وتوصل الزوجان السابقان إلى تسوية طلاق خارج المحكمة في عام 2017، تلقت فيها هيرد 7 ملايين دولار، لتبدأ القضية الشهيرة بين الزوجين السابقين بعد مقال الممثلة الأمريكية في “واشنطن بوست”، القشة التي قرر بعدها بطل قراصنة الكاريبي مقاضاة زوجته السابقة، في قضية يتحدث عنها العالم أجمع هذه الأيام.