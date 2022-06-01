بضوء أخضر من مبابي.. سان جيرمان يجهز ضربة جديدة لريال مدريد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 يونيو 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

يبدو أن العلاقة بين باريس سان جيرمان وريال مدريد لا تمر بأفضل أوقاتها، بل إن الناديين تحولا إلى عدوين في الأسابيع الأخيرة بعدما كانت العلاقة ودودة بينهما إلى درجة كبيرة.

يبدو أن كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بصدد توجيه ضربة جديدة لمسؤولي ريال مدريد الإسباني.

اللاعب الفرنسي الشاب تراجع في اللحظات الأخيرة عن الانتقال لريال مدريد، واستقر على تجديد عقده مع بطل فرنسا حتى عام 2025.

ومع فشل صفقة مبابي، تحرك الريال نحو خيار آخر، ودخل السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي دائرة اهتماماته، على أمل التعاقد معه في صيف 2022.

لكن صحيفة “بيلد” الألمانية قالت إن مبابي منح مسؤولي باريس الضوء الأخضر للتحرك نحو ضم ماني، ليحرم إدارة بطل أوروبا من خدمات اللاعب.

وتشير التقارير إلى أن ماني محط أنظار ريال مدريد وباريس سان جيرمان، بخلاف بايرن ميونخ الألماني.

وينتهي عقد ماني (30 عاما) مع ليفربول في صيف 2023، وتشير الصحف الإنجليزية إلى أن إدارة ناديه حددت 41 مليون يورو على الأقل نظير الاستغناء عن خدمات اللاعب.

كانت وسائل إعلام إسبانية وفرنسية أكدت أن عقد مبابي الجديد مع باريس سان جيرمان، يمنحه حق المشاركة في اختيارات اللاعبين والمدربين الجديد.