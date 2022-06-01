مفاجأة.. كارول سماحة تكشف عن بوستر جديدها “أجازه”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مفاجأة لجمهورها، كشفت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن بوستر أغنيتها الجديدة “أجازه” المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة في تعاون جديد يجمعها مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

أغنية “أجازه” هي من ألحان محمد رحيم الذي تعاونت معه كارول في أعمال كثيرة منها أغنية “سهرانين” التي حققت حالة خاصة جدًا، أمّا كلمات الأغنية فهي للشاعر الغنائي أحمد حسن رؤول والتوزيع لسليمان دميان.

صورّت كارول سماحة أغنية “أجازه” مع المخرجة بتول عرفه في لبنان بمشاركة راقصين محترفين بإدارة هادي عواضه. واستغرق تصوير العمل يومًا كاملًا بسريّة تامة في أبريل الماضي.

وبحسب مصادر خاصة بموقع “بتجرد”، ستظهر كارول في كليب “أجازه” بإطلالة مختلفة تمامًا عن أعمالها المصوّرة السابقة، وسيحمل الكليب جرعة زائدة من الحيويّة والإيجابية والفرح ليكون هذا العمل بمثابة مفاجأة لجمهورها في الوطن العربي بعد الظروف الصعبة التي مرّ بها العالم منذ جائحة كورونا.

ورصدت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” لفيديو كليب “أجازه” ميزانية عالية جدًا ليخرج إلى الجمهور بمستوى يليق بالفنانة اللبنانية الشهيرة وبالشركة الرائدة في عالم الإنتاج الموسيقي بالوطن العربي.

“لايف ستايلز ستوديوز” حدّدت يوم الجمعة 3 جزيران لطرح الأغنية والكليب وقالت صفحة الشركة في موقع “تويتر”: “جاهزين تروحوا اجازة مع النجمة كارول سماحة، رقبوا كليب وأغنية اجازة بعد غد الجمعة”.

يذكر أن هذا التعاون هو الثالث الذي يجمع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” الرائدة في عالم الإنتاج الموسيقي والفنانة كارول سماحة، ولا شك أنه سيكون له وقعه على الساحة الفنيّة ويحصد النجاح كما حصد التعاون الأول في أغنية “شكرًا” التي حققت أكثر من 30 مليون مشاهدة في عضون عام واحد، والتعاون الثاني في أغنية “يا شباب يا بنات” التي حصدت أكثر من 5.8 ملايين مشاهدة خلال 7 أشهر فقط.