شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تهنئ هالة صدقي: كل سنة وانتي طيبة يا صديقة عمرى وربنا يفرح قلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين صديقة عمرها الفنانة هالة صدقي بعيد ميلادها، داعية الله أن تكون سنة سعيدة عليها وأن يسعدها ويفرح قلبها.

ونشرت إلهام صورة جمعتها مع هالة، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "كل سنة وانتي طيبة يا صديقة عمرى، ربنا يسعدك ويفرح قلبك وتكون سنة حلوة عليكى".

كما هنأتها أيضا الفنانة فيفي عبده، قائلة من خلال التعليقات على الصورة: "كل سنة وإنتي طيبة يا هالة، عقبال 100 سنة يا رب".





من ناحية أخرى، يكرم ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية النجمة إلهام شاهين، يوم الجمعة الموافق 10 يونيو، بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن المصرى والعربى، ومن المقرر أن تقدم الحفل الإعلامية هالة سرحان، الذى يقام فى مسرح الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، والحفل من إخراج أشرف أبو النجا، بعنوان: "كيف تصنع التاريخ.. خلطة إلهام".

وسبق ونعت الفنانة إلهام شاهين، الفنان القدير سمير صبرى وقالت: "إن رحيله صدمة وحزن كبير، حيث كان إنسانًا جميلًا.. اشتغلنا مع بعض كتير فى السينما والتلفزيون زى مسلسل ألف وليلة وكان أول إخراج لسمير سيف".

وتابعت: "لكن الأهم من ذلك هو الفنان سمير صبرى على المستوى الإنسانى ليه فى كل بيت من بيوتنا أثر وحاجة مفيش عيلة فى الوسط الفنى وإلا وسمير وقف معاها فى حاجة أو قدم لها مجاملة، حتى أفراحنا مش مجرد بيغنى بيبقى موجود معانا من أول الفرحة كان بيحسسنا أن عندنا ظهر وسند فى فرح فى تعب فى عزاء جدعنة بجد جدع، مصرى أصيل وحنون جدًا وبيسأل على الكبير والصغير".