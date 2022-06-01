شكرا لقرائتكم خبر عن إن بى سى نيوز: التوصل لحكم بقضية جونى ديب وآمبر هيرد والإعلان بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شبكة "إن بى سى نيوز" الأمريكية إن هيئة المحلفين المؤلفة من سبعة أشخاص وصلت اليوم الأربعاء إلى حكم بشأن دعوى التشهير التى رفعها جوني ديب ضد زوجته السابقة آمبر هيرد، حيث يتم إعلان الحكم خلال اللحظات القليلة القادمة.

وأكدت الشبكة أن السبب فى تأخر إصدار هيئة المحلفين لحكمها فى قضية جونى ديب وآمبر هيرد هو ورقة الحكم التى تحتوى على 42 سؤالاً.

وفى هذا السياق، على هيئة المحلفين الإجابة على 42 سؤالاً وردت فى الوثيقة التى قدمتها المحكمة قبل إصدار الحكم،؛ إذ إن كل سؤال بمثابة قرار وحكم بحد ذاته، وعليه فذلك يحتاج إلى الكثير من الوقت.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فالـ42 سؤالاً تنقسم بين 24 سؤالًا بخصوص ادعاءات ديب، و18 سؤالاً بخصوص دعوى هيرد المضادة، فيما تمتد هذه الوثيقة على ثمانى صفحات.

والإجابة عن تلك الأسئلة ستجعل اتخاذ القرار أمراً حتمياً وعادلاً، كما أنها ستساعد هيئة المحلفين على اتخاذ قرار بشأن الأضرار التى لحقت بكلا الطرفين، وأى تعويضات عقابية.

يذكر أن هيئة المحلفين أنهت يومها الثانى من المداولات أمس الثلاثاء 31 مايو دون التوصل إلى حكم نهائى فى قضية التشهير التى تقدم بها جونى ديب وزوجته السابقة آمبر هيرد، وشغلت الرأى العام بشكل كبير فى الأساببيع الـ 6 المنصرمة.

وتداول المحلفون سبع ساعات أخرى يوم أمس الثلاثاء دون النطق بالحكم حتى الآن، على أن تستأنف المداولات اليوم الأربعاء فى محكمة مقاطعة فيرفاكس.

وبدأ التأجيل يسبب الكثير من التململ للجمهور، خاصة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين ينتظرون بشغف لمعرفة ماذا سيكون قرار المحكمة.

وكانت هيئة المحلفين المدنية المكونة من سبعة أشخاص يوم الجمعة المنصرم، قد أعلنت تأجيل النطق بالحكم بعد ساعتين من التدوال فى قضية الممثل العالمى جونى ديب والنجمة آمبر هيرد ليوم أمس الثلاثاء، بعد أن كان عشاق الثنائى والملايين حول العالم ينتظرون معرفة ماذا سيكون قرار المحكمة.

ويقاضى ديب هيرد بتهمة التشهير، وذلك بعدما كتبت الأخيرة مقالَ رأى فى ديسمبر 2018، بصحيفة واشنطن بوست، واصفة نفسها بأنها "شخصية عامة تمثل العنف المنزلي"، وأنها تعرضت للتعنيف دون أن تذكر اسم النجم، ما أثر على حياته المهنية بشكل كبير وأيضاً على سمعته.

وفى حال تم إدانة آمبر هيرد، عليها أن تدفع مبلغاً كبيراً جداً يفوق ثروتها للممثل جونى ديب، وهو 50 مليون دولار، كما أنها ستواجه دعوى بشهادة الزور فى بريطانيا، التى من الممكن أن تتسبب بمنعها من دخول بريطانيا نهائياً.

ولدى آمبر هيرد دعوى تشهير معاكسة ضد جونى ديب؛ إذ تعتبر أن دعوى جونى «غير المجدية» المرفوعة تمدد «الإساءات والمضايقات» التى تقول إنها تعرضت لها خلال علاقتها بزوجها السابق. وتطالبه بمبلغ 100 ألف دولار كتعويض.