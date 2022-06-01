شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى القاهرة للسينما والدراما يكرّم إلهام شاهين بحضور نجوم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية، النجمة إلهام شاهين، يوم الجمعة الموافق 10 يونيو، بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن المصرى والعربى.

ومن المقرر أن تقدم الحفل الإعلامية هالة سرحان، الذى يقام فى مسرح الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، والحفل من إخراج أشرف أبو النجا، والحفل بعنوان: "كيف تصنع التاريخ.. خلطة إلهام".

كانت الفنانة إلهام شاهين، قد نعت الفنان القدير سمير صبرى وقالت " إن رحيله صدمة وحزن كبير، حيث كان إنسانًا جميلًا.. اشتغلنا مع بعض كتير فى السينما والتلفزيون زى مسلسل ألف وليلة وكان أول إخراج لسمير سيف".

تابعت: "لكن الأهم من ذلك هو الفنان سمير صبرى على المستوى الإنسانى ليه فى كل بيت من بيوتنا أثر وحاجة مفيش عيلة فى الوسط الفنى وإلا وسمير وقف معاها فى حاجة أو قدم لها مجاملة، حتى أفراحنا مش مجرد بيغنى بيبقى موجود معانا من أول الفرحة كان بيحسسنا أن عندنا ظهر وسند فى فرح فى تعب فى عزاء جدعنة بجد جدع، مصرى أصيل وحنون جدًا وبيسأل على الكبير والصغير".