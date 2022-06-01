شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل تتعاقد على بطولة فيلم "532" للمخرج ياسر سامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الفنانة أمينة خليل على بطولة فيلمها الجديد " 532" إخراج ياسر سامى، وتأليف أحمد عزت أمين وصلاح الجهينى، كما تم التعاقد أيضا مع الفنان محمود حافظ للمشاركة فى الفيلم، ويقوم المخرج ياسر سامى حاليا باختيار باقى أبطال الفيلم.

كما انضمت الفنانة أمينة خليل مؤخرا إلى أسرة فيلم "شقو"، بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح تايسون، ومن المقرر البدء فى تصويره منتصف الشهر الجارى بحسب تصريحات مخرج العمل كريم السبكى لـ"الخليج 365.

يذكر أن الفنانة أمينة خليل قدمت في رمضان الماضى مسلسل "العائدون" مع النجم أمير كرارة، وشارك في بطولة المسلسل الفنانون محمود عبد المغنى والفنان السورى محمد الأحمد، وإسلام جمال، ومحمد أبو داود، وعدد من الفناني، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد نادر جلال .