شكرا لقرائتكم خبر عن مايا دياب تطرح كليب "أمى يا أمى" دعما للأطفال المبتسرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الفنانة مايا دياب أغنية "أمى يا أمى" تزامنا مع يوم الطفل 1 يونيو وهى أغنية خاصة للأمهات اللاتى ينجبن أطفالهن قبل وقتهن الطبيعى مع مشاكل صحية يعانون منها طيلة حياتهم "الأطفال المبتسرين".

الأغنية كلمات منير بو عساف الحان وتوزيع هادي شرارة وصورتها مايا بطريقة عفوية مؤثرة مع المخرج رجا نعمة.

وقالت مايا "‎من أصعب اللحظات التي تعيشها الأم في حياتها هي اللحظة التي تعرف إنه بداخلها طفل مريض أو سيولد قبل موعده مع كل مشاكل الولادة المبكرة.. وأنه ممكن لا يكمل الحياة إلا بمرض معين ومشاكل صحية.. أمى يا أمى أغنية بقدمها لكل أم عانت وشفيت من معاناتها ولكل أم لا تزال تعاني مع طفل خلق قبل وقته الطبيعي بمشاكل ما بتخلص كل الحياة".

وكانت أحيت مايا دياب حفلا غنائيا فى قبرص مؤخرا، وطرحت مايا دياب مؤخرا أغنية جديدة على طريقة الديو تحمل اسم "حطالى روج" مع محمود الليثى على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات ملاك عادل وتوزيع إسلام شيبسى، وألحان الليثى، وتحمل طابع البهجة والفرح.