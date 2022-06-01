شكرا لقرائتكم خبر عن الموزع أحمد خليل: يجمعنى تفاهم مع محمد رمضان وأحضر أغنية مع أحمد شيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الموزع أحمد خليل أن هناك حالة من التفاهم مع بالنجم محمد رمضان فى تقديم الأغانى التى جمعتهما، وآخرها "بلالين"، مشيراً إلى أن نجاح الأغنية كان متوقعاً، خاصة أن أفكار محمد رمضان دائماً تكون جديدة لجمهوره وتم تصوير الأغنية بشكل احترافى ساعد على نجاح الأغنية وانتشارها الكبير.

ولقت أحمد خليل، فى تصريحات صحفية، أنه تعاون من قبل مع محمد رمضان فى أكثر من أغنية مثل "باى باى ثانوية" و"عاملين جامدين" التى شاركت فيها دينا الشربينى بالغناء، وأن أى أغنية يقدمها مع رمضان يكون النجاح فيها مضمون نظراً لشعبيته الكبيرة ونجاحه فى تقديم لون غنائى مميز له، وأن تلك الأغنيات شارك معه فى التوزيع شاندى ويفز، أما كاتب الكلمات فهو إسلام شاندى.

واختتم أحمد خليل حديثه بأن الفترة المقبلة يُحضر لأكثر من عمل غنائى مع أكثر من فنان مثل المطرب الشعبى أحمد شيبة، والتى يعد الجمهور بأنها ستكون مفاجأة كبيرة لجمهوره وسيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة.

وتقول كلمات أغنية بلالين:

دخولنا مرعب خلي الكل يركن .. وحش اللعبة حضر يبقي كله يكتم

ماليش اخر من الآخر انا متحكم.. هكسر سقف طموحك عالمزيكا مجرم

ياه

جامد انا كده من يومي ..نسخة واحدة وهما قلدوني

بالأسطورة انا لقبوني.. صعبة عليكوا انكوا توصلولي

عاوز اخصام جديدة القدام بقوا معجبين ..اسأل كل اللي قبلك هيقوللك انا مين

انا واخد المجال ده رايح جاي عاللي يشيل..انا اللي رحت بيعت الميه في حارة السقاين

عاملي فيها بوص عاملي فيها رئيس عصابة..وانت يا أهبل خيش وقش ساقط في الصياعة

يلا كن انت وقرودك وانتباه يا غابة.. لو عرفت تاريخي يابني هتقولولي بابا