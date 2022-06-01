شكرا لقرائتكم خبر عن قضية جوني ديب .. الملك نيريوس: آمبر هيرد رائعة ولطيفة مع طاقم التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى الوقت الذى تشغل قضية جوني ديب معجبيه حول العالم، قال الفنان دولف لندجرين، الذى جسد شخصية الملك نيريوس فى فيلم Aquaman، فى تصريحات لموقع TMZ، إن آمبر هيرد رائعة وأنه عمل معها فى الجزء الأول من فيلم Aquaman ، وحاليا يصور الجزء الثاني، مؤكدا أن تجربته معها كانت رائعة، وأضاف: "لقد كانت لطيفة للغاية مع الطاقم التصوير".

تأتي تصريحات دولف لندجرين، في الوقت الذي تحظي هيرد بكثير من الهجوم من قبل الجمهور خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث خاض النجم العالمى جوني ديب ، شهورا طويلة داخل قاعات المحاكم، بعد أزمته مع زوجته السابقة أمبر هيرد، حيث استمرت الجلسات لفترة طويلة، حتى أسدل الستار عليها أمس، حيث عقدت الجلسة الختامية في المحكمة، ومازال الأطراف المعنية في انتظار الحكم، ورغم كل هذه التفاصيل، إلا أن اسم جونى ديب بدأ يرتفع أسهمه مرة أخرى، حيث ترددت أنباء في عدد من المواقع العالمية، عن ظهوره فى فيلم Beetlejuice 2 المقرر إطلاقه فى عام 2025 بحسب ما ذكرت صحيفة toronto sun.

تدور أحداث الفيلم حول زوجين ميتين قام بهما أليك بالدوين، وجينا ديفيس اللذان تم إحياؤهما كأشباح بلا روح، وقد أصبحا عازمين على مطاردة عائلة مزعجة من منزل أحلامهم، وقال المعجبون إنهم سيشعرون بسعادة غامرة لرؤية ديب فى حالة قيامه بالدور فعلا خاصة بعد أيامه الشاقة في المحكمة وهو يقاتل لإثبات أنه ليس مسيئا لزوجته السابقة.

وعلى جانب آخر، بدا أن النجم العالمي جوني ديب حصل على طوق النجاة والذى قدمته حبيبته القديمة عارضة الأزياء العالمية كيت موس أمام هيئة المحلفين فى قضية تشهير جوني ديب التى تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، حيث أشارت إلى أنه لم يدفعها أبدًا إلى أسفل الدرج.



قضية جوني ديب .. الملك نيريوس: آمبر هيرد رائعة ولطيفة مع طاقم التصوير

الملك نيريوس