شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد وفيق يشارك في بطولة مسلسل "روز وليلى" مع يسرا ونيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان أحمد وفيق في بطولة مسلسل "روز وليلى"، من بطولة يسرا ونيللى كريم، المسلسل يتكون من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، كتب المسلسل المؤلف والسيناريست البريطاني كريس كول فيما يحمل العمل توقيع المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد .



روز وليلى

ومن المقرر البدء في تصوير المسلسل الأيام المقبلة، وذلك عقب الاستقرار على كافة التفاصيل، وتوقيع الممثلين والتحضير للشخصيات والملابس والديكورات وخلافه، فيما تجرى الشركة المنتجة التفاوض مع أكثر من ممثل من أجل التعاقد معهم في الوقت الحالي .

يشار إلى أن أحمد وفيق شارك كضيف شرف في مسلسل "الاختيار"، كما شارك في بطولة مسلسل "بيت الشدة" مع وفاء عامر، محسن منصور، مها أحمد محمد مهران، وعدد كبير من الفنانين، تأليف ناجى عبد الله، إخراحج وسام المدنى .