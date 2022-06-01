شكرا لقرائتكم خبر عن سارة سلامة تستعرض رشاقتها من داخل الجيم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت الفنانة سارة سلامة نشطة بشكل كبير على السوشيال ميديا فى الفترة الأخيرة، وتحديداً على إنستجرام إذ تشارك متابعيها بصور من نشاطاتها وسفرياتها، وكان آخر ظهور لها داخل صالة الألعاب الرياضة، حيث نشرت صوراً من الجيم أثناء ممارستها الرياضة واستعرضت رشاقتها فى الصور.

سارة سلامة كشفت مؤخراً عن العديد من الأمور حول مسيرتها الفنية وسبب عدم انتشارها بصورة كبيرة خلال أعمال عديدة أثناء حلولها ضيفة على أحد البرامج مؤخرًا، حيث أرجعت الفنانة سارة سلامة عدم تواجدها بأعمال كثيرة إلى أنها منذ بدايتها والمخرجون وضعوها فى قالب معين، وهو الأدوار الجريئة أو الشر، لكنها قررت أن تخرج من هذا القالب ما جعلها ترفض العديد من الأعمال، وبالتالي لم تتواجد بصورة كبيرة في أعمال عديدة قائلة: "في ناس بدأت بعدى وسبقتنى".

كما تطرقت إلى أن والدها الفنان أحمد سلامة، كان رافض دخولها مجال التمثيل، وعن قلة ظهورها فى المهرجانات قالت: "مجرد حضورى فى المهرجان وأنا ليس لدى ما أقدمه سواء أعمال أو تكريم أمر لا أحبه، فأنا لا أحب أن أذهب من أجل التصوير والظهور فقط"، وتابعت: "تأخرت فى مشوارى الفنى وهناك من بدأ بعدى وسبقني بسبب أننى آخذ وقتا طويلا فى اختيار الأعمال وليس هدفي الانتشار فقط، وكنت أتمنى العمل مع كريم عبد العزيز وحققت هذا الحلم، وأتمنى أن أعيد التجربة مرة أخرى، وكنت أتمنى أيضا العمل مع أحمد مكى وقدمت معه دور ناتاشا فى الكبير أوى".

وتابعت سارة سلامة: "أنا شخصية صريحة ولا أسعى لإثارة الجدل بشكل متعمد، وأحترم آراء الجمهور ولكن الهجوم بدون مبرر من المؤكد أنه أمر سخيف، وعلاقتى بالسوشيال ميديا منذ زمن عندما بدأت فى الإعلانات، ولكن بعد فترة وجدت الكثير من الصفحات الشخصية تحمل اسمى وهى صفحات مفبركة لذلك وقع على ظلم".

آخر أعمال سارة سلامة مسلسل "إسعاف يونس" بطولة محمد أنور، سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني، وظهر عدد من النجوم كضيوف شرف على العمل أبرزهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبد الرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.



سارة سلامة فى الجيم



سارة سلامة فى احدص ظهور من الجيم