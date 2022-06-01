شكرا لقرائتكم خبر عن النادى الأهلى يكرم صناع "راجعين يا هوى" غدًا الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكرم اللجنة الثقافية بالنادي الأهلي برئاسة وليد مبروك بفرع الجزيرة غدا الخميس صناع مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة خالد النبوى وأنوشكا وعدد من الفنانين وذلك في تمام السابعة مساء، وتدير اللقاء هند القاضي.

وتشهد الندوة حضور معظم أبطال العمل الذى حقق نجاحا كبيرا فى الموسم الرمضانى الماضي، وذلك بعد أن تفاعل الجمهور بشكل كبير مع شخصيات المسلسل لقربه من العائلة والمسلسل مأخوذ عن مسلسل إذاعي قديم للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

ودارت أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.