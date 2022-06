شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاد مارلين مونرو .. أهم 5 أفلام بطولة أيقونة الإغراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الأربعاء مع ذكرى ميلاد الممثلة الشهيرة مارلين مونرو التي ولدت فى مثل هذا اليوم، حيث ارتبطت بكونها أيقونة الإغراء، واعتبرت من وجهة نظرالكثيرين الممثلة الأجمل والأكثر كاريزما حول العالم لما كان في حياتها من وقائع وقصص ظلت إلى الآن تبوح بأسرارها ويحاول الكثيرون التعمق فيها أكثر.

وخلال السطور التالية نتعرض إلى أبرز 5 أفلام قامت ببطولتهم مارلين مونرو التي ولدت زي النهارده في الأول من يونيو.

1/ NIAGARA.

فيلم الخائنة أحد أشهر أفلام المرأة الساحرة التى غزت العالم بهذا الفيلم.



مارلين مونرو

2/ THE PRINCE AND THE SHOWGIRL.

عام 1957 عرض هذا الفيلم ووأحدث ضجة كبيرة لما أظهرت خلاله من استعراض.

3/THE MISFITS.

عام 1961 عُرض لأيقونة السينما العالمية هذا الفيلم بالتزامن مع دخولها الوسط السياسى فى أمريكا، بعدما بات الجميع يؤمن بأهميتها، ويدرك قيمتها، محاولاً استغلال ولو صورة معها.

4/ GENTLEMEN PREFER BLONDES

شكلت بهذا الفيلم ضربة للجميع بعدما شكلت به فن شامل من مواهب تمثيلية عالية وكاريزما خاصة جدًّا ميزتها.

5/ THE SEVEN YEAR ITCH.

واحد من أهم أفلام مارلين مونرو لما تميزت فيه من خفة ظل عالية وكوميديا خاصة.

من ناحية أخرى سبق واشعلت كيم كارداشيان مؤخراً جدلاً واسعاً بعدما ارتدت فستان مارلين مونرو الشهير، فى أحد المناسبات، حيث قوبلت بهجوم حاد من قبل الكثيرين من المصممين ممن وصفوا هذا التصرف بالغريب، حيث أنها بذلك قد تسبب ضرراً للفستان الذى يعتبر تراثاً ذهبياً لا يحق لأحد اتلافه.