شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا هشام: بعشق فن تامر حسنى ونفسى أشتغل معاه فى فيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة ديانا هشام ضيفة على تليفزيون ”الخليج 365” مع الزميل الصحفى عادل عبد الله، وفى لقائها تحدثت عن شائعات خطوبتها التى انتشرت على السوشيال ميديا مؤخرا، كما تتطرقت فى حديثها عن أعمالها التى خاضتها فى عالم الدراما، وأنها تتمنى أن تعمل فى السينما، كما صرحت عن عشقها لفن تامر حسنى، وأنها تتمنى أن تتعاون معه فى عمل سينمائى.



ديانا هشام والزميل عادل عبد الله وكابتن عمر جابر

وتحدثت ديانا خلال اللقاء عن صورتها مع النجم العالمى محمد صلاح، عندما قابلته بالصدفة فى الساحل الشمالى، حيث علقت قائلة:"الناس سابو كل حاجة فى صورتى مع محمد صلاح واتكلموا على الهوت شورت".

وكانت الفنانة الشابة ديانا هشام قد شاركت في بطولة مسلسل "أنصاف مجانين"، من بطولة أحمد خالد صالح، وأسماء جلال، محسن صبري، وعدد من الفنانين الشباب، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج عمررشدي، حيث دارت أحداث العمل في 24 حلقة.



ديانا هشام مع محمد صلاح

وجسدت ديانا هشام خلال الأحداث شخصية فتاة صعيدية تدعى "جميلة"، تُعاني من القهر في حياتها الشخصية لمعاناتها الدائمة من الفشل، وفى نفس الوقت لديها طموح كبيراً تستطيع تحقيقه وتعمل بشتى الطرق للوصول إلى هذا الطموح، ثم تدخل بعد ذلك في كذبة كبيرة حتى تحقق طموحها.