فن ومشاهير

بيان تحذيري من عمرو دياب.. هذا ما جاء فيه

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mayssa kassab 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 يونيو 2022 04:09 مساءً - منذ 7 دقائق

عمرو دياب

أصدر المستشار القانوني للفنان المصري، عمرو دياب، بيانا حذر فيه من استخدام اسم الفنان وعلامته التجارية، هو وشركة “ناي فور ميديا”، في أي مشروعات استثمارية أو تجارية.

وفي بيان صادر عن مكتبه، قال المحامي أشرف عبد العزيز، المستشار القانوني للنجم عمرو دياب: “يعلن ويحذر مكتب أشرف عبد العزيز، محامي الفنان الميغا ستار، عمرو دياب، وشركة “ناي فور ميديا”، من استخدام علامات تجارية مملوكة للفنان، أو اسمه، في أعمال تجارية لا تخصه، وأن ثمة أشخاص يدعو زيفا أنها صادرة عن الفنان أو الاشتراك فيها”.

وتابع البيان: “نوصي بشدة أن يتوخى الأشخاص الحذر الشديد، فيما يتعلق بهذه الأعمال والإعلانات، عن فتح كافيهات بالإسكندرية ودمنهور والقاهرة، ونود التحذير من هذه الأنشطة الاحتيالية باستخدام اسم الفنان، وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال عمليات الاحتيال والنصب التي تستخدم العلامات التجارية المملوكة للفنان عمرو دياب وشركة ناي المحمية بقوانين الملكية الفكرية”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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