جمعية تكشف عن رغبات المرضى قبل موتهم وتحقق أمنياتهم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 يونيو 2022 04:09 مساءً - منذ 33 دقيقة

كل شخص يختلف عن الأخر وبسبب هذا الاختلاف تختلف الأمنيات والرغبات التى يردون تحقيقها، خصوصاً الأشخاص المرضى الذي لديهم علم بأن حالتهم الصحية تتدهور وأيامهم معدودة، لذلك أمضت جمعية “ونشفاجن راين مين” الألمانية، الأعوام الخمس الماضية في السعي لتلبية الرغبات الأخيرة للمرضى الذين يعانون من أسقام عضال من شخص لآخر، وللأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة.

وغالباً ما تكون هذه الرغبات من النوع الذي يعجز الأقارب عن تحقيقه، وتقول مديرة المشروع مارتينا روث، “لدينا الآلية المناسبة، والمستوى المناسب من الدعم الطبي”، وإنه من الأسهل على فريقها تحقيق الرغبات، بشكل أفضل من الأفراد العاديين.

وتقوم ميشائيلا لووز بالتنسيق بين الرغبات التي تصل إلى المجموعة، التي يمكن ترجمة اسمها إلى “عربة الأمنيات”، وتنظم رحلات من مكتبها بمدينة فرانكفورت.

ويتم تمويل أنشطة المشروع من خلال التبرعات، ويرتبط باتحاد العمال الخيري، وهو جمعية ألمانية لتقديم المساعدات والرعاية.

بإلاضافة أن جمعية “عربة الأمنيات” تلقت نحو 700 طلب خلال الأعوام الخمسة الماضية، واستطاعت أن تلبي قرابة 140 من الرغبات وفقاً لما تقوله لووز، وكانت أبعد رحلة إلى ساحل بحر الشمال.

وتنضم مجموعة من المتطوعين للمشاركة في تنظيم الرحلات، وتوضح روث أن “رغبات الأشخاص تعبر عن الاختلافات الفردية بين الناس، وفي الواقع يميل الناس إلى الحنين للأشياء التي يمكن ألا تكون لها أهمية تذكر، مثل زيارة الممتلكات التي كانت لديهم منذ فترة طويلة”.

ويدير اتحاد العمال الخيري على المستوى الوطني في ألمانيا، 22 مركبة، تابعة لمجموعة “عربة الأمنيات”، وهي مركبات معدة لتلبية احتياجات الضيوف، حيث يحتوي كل منها على أريكة وماصات خاصة للصدمات، وزجاج عاكس من جميع الجهات، وأجهزة طبية للطوارئ.

وهناك مشروع مماثل أطلق عليه اسم سيارة إسعاف “رغبة قلبية”، تديره مؤسسة مالتسر وهي جمعية خيرية أخرى في مدينة فولدا.