أحمد عز لـ”صوت بيروت إنترناشونال”: نجاح ” الاختيار ٣” كان متوقعا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 يونيو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

حقق النجم المصري أحمد عز نجاحاً كبيراً في شهر رمضان الماضي من خلال مشاركته في مسلسل ” الاختيار ٣”، وفي حواره مع ” صوت بيروت إنترناشونال” يتحدث أحمد عز عن تفاصيل هذا العمل”.

فيقول لقد فرحت بالمشاركة في مسلسل “الأختيار 3″، على الرغم من حرصي على عدم المشاركة في أعمال درامية إلا كل أربع سنوات، لكن قبلت المشاركة في مسلسل “الأختيار 3” لأنه من الأعمال التي لا يفكر الفنان في قبولها أو رفضها، بل يسعد بالترشح لها، لأنه ليس مجرد عمل فني بل استثنائي له صدى كبير في البلد، وحقق نجاحاً على المستويين العربي والمصري في الجزئين الماضيين اللذين قدما حقائق مهمة وضرورية، وشرف لأي فنان أن يشارك في “الاختيار” لأن العمل يوثق مرحلة مهمة، ولا بد أن تعرف الأجيال القادمة ماذا حدث في مصر، ونحن نقدم الحدث بالأدلة من دون إطلاق الأحكام”.

عز أضاف، “تحمست للعمل لأنه حالة استثنائية، وقدمت شخصية الضابط “مروان العدوي” واسمه الحركي سيف، وينتمي لجهاز الاستخبارات، كما قدمت شخصية سيف خلال العام الماضي في مسلسل (هجمة مرتدة)، لكن طبيعة عمل هذا العام مختلفة. وكلنا عاش هذه المرحلة الحساسة في تاريخ مصر، والمعلومات كانت تؤكد أن البلد يسير نحو مصير مخيف، بخاصة أن أي بلد يتعرض لتلك الكوارث يذهب بلا رجعة، والاختلاف في الرأي ليس المشكلة، شرط الحرص على الوطن من دون أذى أو إضرار بأحد.

فـ”الاختيار” وثيقة ستعيش، وعمل وطني عظيم، وتجربة لا تأتي في العمر إلا مرات قليلة، والمهم بالنسبة إليَّ أن أكون قد قدمت شيئاً ولو صغيراً يفيد بلدي”.

وبالنسبة لمشاركة أربعة نجوم في بطولة عمل واحد قد لا يكون أمراً محبباً، بخاصة مع نجم تعود على البطولة المنفردة، وهنا يرد عز، “بالعكس، بمشاركتي مع الزملاء الكبار كريم عبد العزيز وأحمد السقا وياسر جلال في تجربة واحدة أسعدتني، إذ تربطنا علاقة صداقة وأستمتع بأعمالهم وأعتبر نفسي واحداً من جمهورهم، وبيننا روح جميلة تحمل الخير، وهذا يميز علاقتنا جميعاً، فكلنا يحب بعضنا بعضاً ونتنافس بكل شرف.

وتشرفت أيضاً بالعمل في “الاختيار” مع المخرج بيتر ميمي والكاتب هاني سرحان، والأخير كتب عملاً كبيراً وموثقاً بالصوت والصورة، أما بيتر ميمي فهو مخرج مميز ومجتهد وذكي، والعمل هذا العام كان شديد الصعوبة، لأنه عرض وثائق كثيرة، ففي كل حلقة كانت هناك دراما ووثائق وأدلة وتسريبات، وضبط عمل بكل هذه التفاصيل مسؤولية شاقة”.

وتحدث عز عن ردود الأفعال حول “الاختيار” قائلاً، “بشكل شخصي، كنت أحب المسلسل من جزئه الأول، وأراه كما قلت عملاً درامياً وطنياً التف حوله الشارع، وشرف لأي ممثل أن يعمل فيه، وكنا ننتظر ردود الفعل، وتوقعنا أن تكون قوية عند عرض الجزء الثالث، لأنه يختلف في وجود توثيق بالفيديوهات وتسريبات لأخطر أيام وساعات في تاريخ مصر، وكنت مطمئناً لأن الكتابة والإنتاج والإخراج هم الأبطال فعلاً، وكان رد فعل الشارع قوياً، فالناس استقبلت التسريبات بصدمة أحياناً، وتوقع في أحيان أخرى، إذ احتوت مستندات وتصريحات ليست بالقليلة، وشعرت وأنا أتابع ردود الفعل أن الناس تتابع “الاختيار” على المقاهي وكأنه مباراة كرة قدم”.

وعن كسر الصورة النمطية للضابط وظهور عز في مشاهد رومانسية استخدمها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي كمواقف عاطفية، حتى قيل إن شخصية الضابط جرى تقديمها بروحه قال، “الحقيقة أن شخصية “مروان العدوي” كتبها المؤلف هاني سرحان بشكل رائع، وبعد الكتابة عملنا عليها مرة أخرى لتضمينها شكلاً إنسانياً رومانسياً، وتعاون معنا بيتر ميمي، ومن الطبيعي أن تظهر شخصية الضابط بطريقة غير تقليدية،

وعن وجود هناك عدد من الأعمال الوطنية قدمها عز في الفترة الأخيرة مثل “الاختيار” و”الخلية” و”الممر” و”العارف” و”هجمة مرتدة”، وحول أهمية هذه النوعية من الأعمال قال إنها “تنمي وعي الشخص بقضايا وطنه، وهذا مهم. ففي فترة عرض فيلم “الممر” كانت الشوارع تقريباً تخلو من المارة، وهذا شيء عظيم، فالناس تحب وطنها وتريد مشاهدة الأبطال الحقيقيين وبطولاتهم، ولدينا أبطال كثيرون يجب إلقاء الضوء عليهم، وأتمنى وجود عمل وطني سنوي لتنمية هذا الوعي، فهذه الأعمال بوجه عام من أحب أنواع العمل إلى قلبي”.

وفي إطار آخر قام عز ببطولة فيلم “أخويا” من إخراج ساندرا نشأت، وشاركه بطل من ذوي الهمم، وعرض الفيلم على منصة “نتفليكس”، وهي المرة الأولى التي يقدم فيها فيلماً قصيراً على منصة رقمية، إذ أدى عز دور الشقيق الأكبر للطفل اسمه أدهم، يقول عن هذه التجربة، “شعرت كأنني أقدم فيلماً طويلاً، والعمل هو عودة جميلة لساندرا نشأت، والفكرة بدأت منذ فترة، فقد كنت أتمنى تقديم عمل إنساني، وعندما تحدثت مع ساندرا وجدت أن لديها هذه الفكرة نفسها، وبالطبع في التنفيذ لم يكن الأمر سهلاً، لكن في ظل وجود مخرجة متمكنة لا يوجد شيء صعب، وشاركني البطولة الطفل أدهم، وهو ذكي، وكانت أجواء التصوير مريحة”