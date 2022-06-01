هاري مغواير مصدوم من هتافات جماهير إنكلترا بحقه

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 يونيو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أعرب هاري مغواير قائد مانشستر يونايتد عن استغرابه من تلقيه صيحات استهجان من جماهير إنكلترا بسبب أدائه مع الموسم الماضي، لكنه قال إنه لن يسمح لهذه التجربة بتدمير علاقته “المذهلة” بالجماهير.

وخاض هذا اللاعب موسما صعبا مع مانشستر يونايتد وغالبا ما تعرض لانتقادات، حيث أنهى مغواير مع الفريق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالمركز السادس وخرج من الموسم بدون ألقاب.

ورغم ذلك احتفظ المدافع البالغ عمره 29 عاما بثقة المدرب غاريث ساوثغيت لخوض مباريات دوري الأمم الأوروبية أمام المجر وألمانيا وإيطاليا في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وفي حديثه للصحفيين قال مغواير الذي تعرض لصيحات استهجان من الجماهير خلال مباراة ودية أمام ساحل العاج في مارس/آذار الماضي في ملعب ويمبلي “شعرت بالصدمة قليلا. إذا حدث ذلك في وقت سابق من مسيرتي لكنت عانيت تلك الليلة”.

وأضاف “أعلم أن عائلتي وأصدقائي ربما تأثروا بهذا، لكنني كنت مندهشا حقا. قضيت أوقاتا رائعة مع الجماهير ولن أسمح للأقلية التي فعلت ذلك في مباراة ساحل العاج بالتأثير على علاقتي مع جماهير إنكلترا”.

لكن مغواير أوضح أن تلقيه تهديدات بتفجير منزل عائلته عقب الهزيمة الثقيلة أمام ليفربول الموسم الماضي كان غير مقبول.

وقال قلب دفاع المنتخب الإنجليزي “نحن بشر ولدي عائلة. عقلي لا يجعل مثل هذه الأشياء أن تؤثر علي كثيرا لكن عندما يتعلق الأمر بتهديدات كهذه، فإن الأمر يتعلق أكثر بالعائلة”.

وأضاف “أنا سعيد، لأن أطفالي في سن لا يقرأون فيه مثل هذه الأشياء ولا يتابعون الأخبار عبر الشاشات”.

وتلتقي إنكلترا مع المجر في بودابست السبت المقبل قبل السفر إلى ألمانيا بعدها بـ 3 أيام.