كتب امير فتحي في الأربعاء 1 يونيو 2022 03:50 مساءً - أجرى الفنان ” حسين فهمي ” لقاءا لبرنامج The Insider بالعربي مع المذيعة ” راندا جبر ” والذي كشف من خلاله عن طلب شقيقه الفنان ” حسين فهمي ” منه ضربه بالرصاص في حال فكر في الزواج مرة أخرى .
حيث أشار الفنان حسين فهمي إلى أن شقيقه مصطفى فهمي طلب منه أن يتدخل ويمنعه من اتخاذ خطوة الزواج مجددا بعد فشل زيجاته السابقة وخاصة زيجته الأخيرة من الإعلامية اللبنانية ” فاتن موسى ” والتي شهدت خلافات ونزاعات قوية بينهما .
فقال حسين فهمي في تعليقه على طلب شقيقه : ” مصطفى قالي لو سمعتني بقول إني هتجوز تاني ارفع عليا المسدس واضربني بالرصاص .. قولتله المسدس جاهز وقدامي اهو ” .
وتابع موجها نصيحة للفنان مصطفى فهمي : ” لا يمكن يعمل الخطوة دي خلاص بقى، يعقل بقى شوية .. أصل أنا عملت الخطوات دي كتير الظاهر إنها جينات في العيلة .. وانصحه يهدى شوية ” .
كانت هذه تفاصيل خبر مطصفى فهمي يطلب من شقيقه ضربه ب ” الرصاص ” في هذه الحالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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