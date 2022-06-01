مطصفى فهمي يطلب من شقيقه ضربه ب ” الرصاص ” في هذه الحالة

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 يونيو 2022 03:50 مساءً - أجرى الفنان ” حسين فهمي ” لقاءا لبرنامج The Insider بالعربي مع المذيعة ” راندا جبر ” والذي كشف من خلاله عن طلب شقيقه الفنان ” حسين فهمي ” منه ضربه بالرصاص في حال فكر في الزواج مرة أخرى .

حيث أشار الفنان حسين فهمي إلى أن شقيقه مصطفى فهمي طلب منه أن يتدخل ويمنعه من اتخاذ خطوة الزواج مجددا بعد فشل زيجاته السابقة وخاصة زيجته الأخيرة من الإعلامية اللبنانية ” فاتن موسى ” والتي شهدت خلافات ونزاعات قوية بينهما .

فقال حسين فهمي في تعليقه على طلب شقيقه : ” مصطفى قالي لو سمعتني بقول إني هتجوز تاني ارفع عليا المسدس واضربني بالرصاص .. قولتله المسدس جاهز وقدامي اهو ” .

وتابع موجها نصيحة للفنان مصطفى فهمي : ” لا يمكن يعمل الخطوة دي خلاص بقى، يعقل بقى شوية .. أصل أنا عملت الخطوات دي كتير الظاهر إنها جينات في العيلة .. وانصحه يهدى شوية ” .