كتب امير فتحي في الأربعاء 1 يونيو 2022 03:50 مساءً - شارك مغني الراب الأمريكي ” ليل دورك ” متابعيه عبر حسابه على إنستجرام مقاطع فيديو استعرض من خلالها الوشوم الجديدة التي قام بها على مناطق مختلفة من جسده .
وكان من أبرز الوشوم التي ظهرت بإحدى الفيديوهات وشما يحمل لفظ الجلالة (الله) على فخذه الأيمن وآخر يتضمن عبارة (الله أكبر) على فخذه الأيسر لاعتزازه بالدين الإسلامي .
يذكر أن مغني الراب ليل دورك كان قد أعلن إسلامه في عدد من أغانيه، أشهرها أغنية In The Bible بالتعاون مع دريك وقال فيها : “أنا مسلم وتابع للقرآن” .
بالإضافة إلى أغنية Viral Moment والتي قال فيها : “لقد غيرت حياتي وأصبحت مسلما” .. وأغنية Street Prayer التي يظهر في الكليب الخاص بها وهو يؤم الناس للصلاة في المسجد .
كانت هذه تفاصيل خبر مغني راب يستعرض وشوما على فخذه تحمل لفظ الجلالة و ” الله أكبر “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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