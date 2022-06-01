مغني راب يستعرض وشوما على فخذه تحمل لفظ الجلالة و ” الله أكبر “

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 يونيو 2022 03:50 مساءً - شارك مغني الراب الأمريكي ” ليل دورك ” متابعيه عبر حسابه على إنستجرام مقاطع فيديو استعرض من خلالها الوشوم الجديدة التي قام بها على مناطق مختلفة من جسده .

وكان من أبرز الوشوم التي ظهرت بإحدى الفيديوهات وشما يحمل لفظ الجلالة (الله) على فخذه الأيمن وآخر يتضمن عبارة (الله أكبر) على فخذه الأيسر لاعتزازه بالدين الإسلامي .

يذكر أن مغني الراب ليل دورك كان قد أعلن إسلامه في عدد من أغانيه، أشهرها أغنية In The Bible بالتعاون مع دريك وقال فيها : “أنا مسلم وتابع للقرآن” .

بالإضافة إلى أغنية Viral Moment والتي قال فيها : “لقد غيرت حياتي وأصبحت مسلما” .. وأغنية Street Prayer التي يظهر في الكليب الخاص بها وهو يؤم الناس للصلاة في المسجد .