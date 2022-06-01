فرقة BTS في البيت الأبيض لهذا السبب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اجتمعت فرقة BTS الكورية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض يوم الثلاثاء لمناقشة جرائم الكراهية التي تستهدف الآسيويين.

وقالت إدارة فرقة BTS عن هذا الإجتماع إنها تشرفت بدعوتها إلى البيت الأبيض. وقالت في تصريح: “أثناء زيارتنا كفنانين يمثلون كوريا الجنوبية، نتطلع إلى مناقشة مواضيع مختلفة بما في ذلك التضمين والتنوع وجرائم الكراهية ضد آسيا والثقافة والفن”.

وأدلى نجوم البوب الكوري بتصريحات موجزة للصحفيين قبل الاجتماع، مطالبين بوقف الجرائم التي تستهدف الأمريكيين الآسيويين. وقال عضو الفرقة “جيمين” من خلال مترجم: “لقد صدمنا التصاعد الأخير لجرائم الكراهية، بما في ذلك جرائم الكراهية الأمريكية الآسيوية. لوضع حد لهذا ودعم القضية، نود أن ننتهز هذه الفرصة للتعبير عن أنفسنا مرة أخرى”.

وجاء هذا الإجتماع في الوقت الذي يقترب فيه الأمريكيون الآسيويون وسكان هاواي الأصليون/ سكان جزر المحيط الهادئ من نهايته في شهر مايو بعد تصاعد حاد في جرائم الكراهية ضد المجتمع في العام الماضي. وقد تصاعدت الهجمات ضد الأشخاص المنحدرين من أصل آسيوي حيث شجع بعض السياسيين والنقاد الأمريكيين على إلقاء اللوم على الصين في COVID-19.

بينما كان الاجتماع مغلقاً أمام الصحافة، قال البيت الأبيض إن أحد الأهداف كانت مناقشة أهمية التنوع والشمول ومنصة BTS كسفراء شباب ينشرون رسالة أمل وإيجابية في جميع أنحاء العالم.

يشتهر الموسيقيون باستخدام كلماتهم وحملاتهم الاجتماعية التي تهدف إلى تمكين الشباب منذ ترسيمهم لأول مرة في عام 2013. وتمتد قاعدة المعجبين بهم إلى التركيبة السكانية الأكبر سناً، وربط نفوذهم في الإنفاق بجيل خبير على الإنترنت يستغل قوة وسائل التواصل الاجتماعي.

في يونيو 2020، جمع معجبو BTS حوالي مليون دولار في يوم واحد في حملة #MatchAMillion عبر الإنترنت من أجل قضايا العدالة الاجتماعية في الولايات المتحدة، بما يتوافق مع تبرع الفرقة لـ Black Lives Matter.