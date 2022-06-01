أنغام برفقة أولادها في لقطات خاصة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الفنانة المصرية أنغام، الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من اللقطات الشخصية، التي تظهر فيها برفقة أبنها، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

وظهرت أنغام وهي تحتضن ابنها في إحدى اللقطات، وظهر بوضوح أنها لا بزال تُعاني من آثار العملية الجراحية التي خضعت لها مؤخرًا، وعلقت على صورتها مع ابنه قائلة: “عمري عمري”.

وكانت أنغام قد أعلنت عن موعد حفلها القادم بمدينة جدة السعودية، عروس البحر الأحمر، رَغم عدم تعافيها بشكل كامل.

ويبدو أنّ أنغام قَرّرت قَطع فترة النقاهة من أجل جمهورها في جدة، ليأتي إعلانها منذ ساعات، عبر حسابها على إنستغرام، عن تفاصيل حفلها الأول بعد أزمتها الصحية الأخيرة وبعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة في الكتف ويدها، التي كان من المتوقع أن تغيبها عن حفلاتها لفترة طويلة.

ونشرت النجمة أنغام بوستر حفلها الجديد وتفاصيله عبر حسابها على إنستغرام لتقول: “جمهور جدة الغالي موعدنا يوم 4 – 6 ضمن حفلات موسم جدة، تطرح التذاكر بكره الساعة 9:00م… أشوفكم قريب”.

كما تستعد أنغام أيضًا لإحياء حفل آخر في القاهرة، يوم الجمعة الموافق الأول من يوليو المقبل، في مركز المنارة.

وكانت إدارة أعمال أنغام قد أصدرت بيانا رسميا لتوضيح حقيقة وضعها الصحي، كشفت فيه عن إجرائها لجراحة دقيقة في الكتف بعد مشكلة صحية تفاقمت عبر السنوات، وتسببت في أضرار بالأوتار.

وقالت أنغام إنها أجرت جراحة دقيقة في الكتف بعد نقلها إلى المستشفى إثر آلام شديدة، تفاقمت بعد سنوات من الإصابات المتعددة ومشاكل كبيرة بأوتار الكتف.

وأكدت أنغام أنها الآن بحالة صحية مستقرة، بعد إفاقتها من التخدير الكلي، وستمر بفترة نقاهة تستمر لمدة ستة أسابيع تضطر فيها إلى وضع ساعدها الأيمن على حامل بالتوازي مع العلاج الطبيعي.