الملكة إليزابيث تعود إلى قلعة وندسور استعداداً للاحتفال باليوبيل البلاتيني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عادت الملكة “إليزابيث” إلى قلعة وندسور بعد ظهر يوم الثلاثاء- قبل يومين فقط من بدء احتفالات اليوبيل البلاتيني رسمياً، حيث تم تصوير الملكة البالغة من العمر 96 عاماً في مطار أبردين، بعد أن مكثت في بالمورال، منزلها الاسكتلندي- بينما كانت تستريح قبل الاحتفالات الوطنية.

وتنطلق احتفالات اليوبيل البلاتيني رسمياً يوم الخميس، بدءاً من Trooping The Color وThe Queen’s Birthday Parade.

وTrooping The Colour هو الحدث الأول، حيث من المتوقع أن يتواجد الآلاف في وسط لندن لاستعراض يوم ميلاد الملكة ومظاهر الإحتفالات المصاحبة والمباركة. ستظهر الملكة لاحقًا على شرفة القصر من أجل الطيران الجوي التقليدي لسلاح الجو الملكي.

في مساء الخميس، ستقوم 2000 بلدة وقرية ومدينة بإضاءة المنارات معاً حول دول الكومنولث عند إضاءة أحدها في قصر باكنغهام في الساعة 9.45 مساءً، للاحتفال بمرور 70 عاماً على تولي الملكة العرش.

سيشهد يوم الجمعة قداس شكر للملكة في كاتدرائية القديس بولس.

إن حب الملكة للخيول معروف جيداً، ويُمكن أن تظهر يوم السبت في ديربي داي في مضمار إبسوم داونز لسباق الخيل في ساري.

وفي وقتٍ لاحق من ذلك اليوم، سيحضر 22000 شخص الحفلة البلاتينية في قصر باكنغهام.

ستبدأ الحفلة الموسيقية في الساعة الثامنة مساءً يوم السبت وتشهد عودة فرقة الروك كوين التي أحيا مغنيها “بريان ماي” على سطح قصر باكنغهام للحفلة السابقة في القصر عام 2002.

سيظهر السير “إلتون جون” في أداء مسجل مسبقاً، مع أداء النجوم الحية بمن في ذلك “أليسيا كيز” و”نيل رودغرز” و”أندريا بوتشيلي”. “دوران دوران”، “هانز زيمر”، “إيلا إير”، “كريغ ديفيد”، “مابل”، “إلبو” و”جورج عزرا” سيكونون حاضرين، بالإضافة إلى نجم Eurovision البريطاني الأخير “سام رايدر”.

تُختتم احتفالات اليوبيل بعد ظهر الأحد باستعراض ضخم للملكة في وسط لندن.

على طول طريق بطول 3 كيلومترات من وستمنستر أبي إلى قصر باكنغهام، سيروي جيش قوامه 10 الآف متطوع وراقص وموسيقي وأفراد من الجيش قصة حكم الملكة الذي دام 70 عاماً. ويشارك نحو 150 قامة وطنية من بينهم “جاري لينيكر”، “بيل بيلي”، “آلان تيتشمارش”، “سير كليف ريتشارد” و”تورفيل ودين”. ومن المتوقع أن تظهر الملكة مرة أخرى على شرفة القصر حيث يغني الجمهور والنجوم المجتمعون النشيد الوطني بقيادة “إد شيران”.