جزيرة نيكولاس كيدج للبيع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يسعى الممثل الأمريكي ​نيكولاس كيدج​ لبيع جزيرته في الباهاماس مقابل مبلغ مادي يصل الى حوالي 7.5 مليون دولار.

واشترى النجم جزيرة “Leaf Cay”، التي تقع في أرخبيل إكسوما على بُعد حوالي 85 ميلاً جنوب شرق العاصمة ناسو، في عام 2006 مقابل 3 ملايين دولار أمريكي فقط.

ويحاول النجم كسب المال لتغطية الضرائب الموجبة عليه، التي تراكمت على مدى السنوات الماضية؛ فإضافة إلى الجزيرة باع العديد من ممتلكاته لتغطية نفقاته.

وكان نيكولاس كيدج قد كشف مؤخراً أنه اشترى سابقاً أفعى فريدة من نوعها برأسين مقابل مبلغ 80 ألف دولار أمريكي.

وأشار نيكولاس كيدج خلال حلوله ضيفاً في برنامج “Jimmy Kimmel Live” منذ عدة أيام إلى أن حلماً غريباً كان يراوده دائماً بأنه يمتلك نسراً برأسين، حتى تلقى مدير أعماله في أحد الأيام اتصالاً من أحد الأشخاص الذي كان يبيع حيوانات بمواصفات غريبة دائماً لنيكولاس كيدج، وقال له: “لديَّ أفعى برأسين قد تهم صديقك”.

وبالفعل قام نيكولاس كيدج بشراء الأفعى بمبلغ كبير، إلا أنه لم يحتفظ بها كثيراً، بل أعطاها هدية لحديقة عامة؛ لأنه لم يعرف كيفية الاعتناء بها، وخصوصاً أن الرأسين كانا يقاتلان بعضهما بطريقة غريبة وكان يجد صعوبة في إطعامها.

يُذكر أن نيكولاس كيدج كان قد كشف خلال حلوله ضيفاً في برنامج “Kelly Clarckson show” أنه سيصبح أباً لطفلة من زوجته اليابانية ريكو شيباتا.

كما كشف النجم عن الاسم الذي سيطلقه على ابنته، حيث قال: إنه عندما كان يبلغ من العمر 4 أعوام كان والده “Augie” يعمل كـ”DJ”، وكان دائماً ما يلعب أغنية “​Across the Universe​” لفريق البيتلز.

مضيفاً أنه عندما سمع هذه الأغنية لأول مرة وهو طفل تجمد من كثرة إعجابه بها، وعليه قرر مع زوجته أن يطلقا اسم “​Lennon Augie”​ على مولودتهما المنتظرة.