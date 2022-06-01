شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حكم قضائى لصالحه.. خالد عليش: أحسن حكم ممكن اخده ومستنى حضن بنتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان والمذيع خالد عليش عن كواليس الحكم في قضية رؤية ابنته، حيث نشر التفاصيل من خلال حساب الفيس بوك الخاص به قائلا " النهاردة انا خدت حكم تاريخي يارب يتنفذ علي خيروتاريخي لأنه احسن حكم ممكن اخده في ظل ظروف قانون الاسرة السيئ لحين تعديله و اللي طلع الحكم قاضي مش واحد صاحبنا ف ده معناه ان الراجل قرأ وفهم و بيدي لكل واحد حقه لكن جه الوقت اللي اقول فيه اللي جوايا"



خالد عليش وابنته

وأضاف " حسبي الله و نعم الوكيل انا خصيم لكل واحد او واحدة حتي يوم الحساب ساعدو بشكل مباشر أو غير مباشر اني ما اشوفش بنتي بطريقة إنسانية..كل حد كبير أو صغير جريت وراه بالمكالمات عشان اشوف اي حلول ودية...حتى الحركات و الجروبات النسوية اللي بيدافعو عن الست وخلاص...اي حد بيكتب تعليق وهو مش فاهم حاجة ..فاض بيا الكيل والعمر بيعدي واستحملت الكثير من الاتهامات الباطلة و علاقتي ببنتي بتبوظ يوم بعد يوم".



بوست خالد عليش

وتابع خالد عليش " وانا ملتزم بكافة الالتزامات المادية ناحيتها من أول يوم كاملة وزيادة كمان عن المستوي المادي و الاجتماعي اللي عايشين فيه ومع ذلك استحملت كتير وماردتش، انا لا حول لي ولا قوة حاولت مع كل الحلول الرسمية و غير الرسمية..تعبت من اللف في دوائر مغلقة..تعبت من نظرة والدي ووالدتي المريضة اللي نفسهم يشوفو حفيدتهم ومش قادر اعملهم ده..انا اوحش رجل في العالم و لكن ما استحقش اني ما يكونش عندي فرصة اتكلم واخرج معاها وافسحها عشان علاقتي بيها تبقي كويسة محدش يقولي انت السبب عشان سيبت ماماتها انا ووالدتها كان في بينا عشرة طيبة وايام كتير حلوة ولكن لم يحالفنا التوفيق في النهاية وكل شئ نصيب والانفصال كان برغبتها قبل رغبتي"

وواصل خالد عليش "محدش يقولي ما انتا كنت زوج وحش و .. وانا يمكن مكنتش احسن زوج برغم اني عملت اللي عليا كتير واجتهدت كتير عشان اسعد الطرف التاني ولكن ده مش معناه اني انسان وحش و مستحقش فرصة تانية ومستحقش اشوف بنتي محدش يقولي ما انتا مبسوط و اتجوزت تاني انا فعلا الحمدلله زي الفل ومبسوط اني اخدت فرصة تانية ربنا يكرمني فيها واكون انسان افضل و استمتعت ب حق ربنا سبحانه و تعالي و المجتمع اداهوني اني اتجوز تاني بعد انفصالي رسميا باكتر من سنة بس مش م.عنى كده اني ارمي طفلي مع امه و مطلوب مني انساه محدش يقولي ما انتا كنت بتشوفها "

وأضاف خالد عليش " انا فعلا مع بداية الانفصال كنت بشوفها ساعات قليلة في الاسبوع بس مع اي تصرف ما يعجبش ماماتها تقولي اصل البنت مش فاضية عندها عيد ميلاد عندها تمرين ووسط شروط كتير منها متتصورش معاها و تنزل ليها صور - متوديهاش عند اهلك - تيجي عيد الميلاد لوحدك بدون باباك او ماماتك ..حسيت في الوقت ده اني لازم استخدم التعاقد اللي بيني و بينها اللي بيقول اني اخد البنت يوم في الاسبوع و لكن القانون اداني حق الرؤية الطبيعي الغير انساني لطفل ...فضلت ٥ شهور في مساومات اني معملش تنفيذ لحكم الرؤية حفاظا علي البنت و لكن ماماتها صممت و بعد التنفيذ كان مهانة و مذلة للطفلة و ليا بعدها مبقتش اروح و بعت انذار رسمي ليها بكده و مازلت في الاجرأت القانونية الجديدة بعد فشل المحاولات الودية اللي الحمدلله النهاردة خدت فيها حكم منطقي و مناسب".

وتابع عليش "محدش يقولي ما انتا ما بتصرفش عليها و مبهدل ماماتها في المحاكم برغم ان مش ده الموضوع بس الحمدلله الفلوس اللي الام طلبتها كنفقة و مصاريف بتوصل كل اول شهر بدون اي محاكم من اول يوم حصل بينا انفصال رسمي بدون محكمة بعقد اتفاق بينا و لو حصل دخول محاكم في اول الخلاف ف الام اللي بدأته وده بالتواريخ مش بالكلام موضوع ان في مصاريف زيادة بتطلب بشكل مبالغ فيه دي قصة تانية فيها نقاش و حوارات كتير و مع ذلك قولت انا عندي استعداد لأي زيادة غير منطقية بس نقعد و نتناقش محدش يقولي روح شوفها عند جدتها عشان انا مش هاعرف يبقي في علاقة طيبة بيني و بين بنتي و انا قاعد معاها ساعة عند جدتها و هما قاعدين جنبي و قعدتي تبقى كلها مذلة و مهانة.محدش يقولي انتا بتتظاهر انك عايز تشوف بنتك لكن انت مش فارق معاك الابهات هنا اللي هيحسو قد ايه دي حاجة مؤلمة و انا مش محتاج اعمل ده و طول الوقت طلبت من اي حد قريب منهم ان احنا ننزل و نقعد و نوصل لحل وسط انا مش طالب فيه غير اني اخد بنتي يوم في الاسبوع اخرجها و ارجعها"

وانهي عليش كلامه "انا نفسي احس بحضن بنتي بقالي اكتر من سنة ومقعدش اتكلم في مشاكل حصلت من سنين انا اوحش رجل في العالم بس حقي اخد فرصة عشان تكون في علاقة كويسة بيني و بين بنتي حسبي الله و نعم الوكيل شكرا للمحامي و ربنا يكملها بخير شكرا ميريهان زوجتي انك مستحملة كل ده و في ضهري و مؤمنة بيا" .