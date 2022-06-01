شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حجاج: أى حاجة حلوة بتحصل لى الفضل فيها يرجع لأمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المطرب مصطفى حجاج عن سعادته بنجاح أغانيه الأخيرة التى طرحها، وقال فى تصريحاته لـ"الخليج 365":"الفضل كله يرجع لأمى فهى سر سعادتى في الدنيا، وهى دايما مصدر الطاقة والحب والإرادة ليا، وكل الفضل اللى وصلت له ده كان بفضل دعاها لى".

وأضاف حجاج قائلا:"الحمدلله قدرت إن أفرحها وأشرفها وأحصل على أفضل مطرب في 2022 بجوائز الميما، كما وجه حجاج الشكر للمنتج هانى محروس الذى يعتبره شقيقة وصديقة ووش السعد عليه".



حجاج وهانى محروس وعائلته

يذكر أن آخر الأغانى التى طرحها حجاح كانت أغنية "شكشكة"، وهى ضمن أغنيات ألبومه الجديد "ياباى"، والأغنية من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع جيزو وميكس وماستر هانى محروس.

وطرح المطرب مصطفى حجاج، مؤخرا، أغنية "ياباى"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان محمد النادى، وتوزيع جلال الحمداوى، وميكس وماستر هانى محروس، ومدير التصوير مازن فتحى.