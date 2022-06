شكرا لقرائتكم خبر عن مارلين مونرو أيقونة الجمال لم تكن الأفضل كممثلة في جيلها .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اليوم 1 يونيه هو ذكري ميلاد الجميلة مارلين مونرو، فقد وُلدت في الأول من يونيو عام 1926م في لوس أنجلوس، وماتت بها في 5 أغسطس 1962، وهي ممثلة ومغنية أمريكية ، واسمها الحقيقي نورما جين مورتنصن .

ستظل مارلين مونرو أيقونة الجمال والإغراء في العالم وفي السينما ولا منافس لها في ذلك برغم رحيلها ، ولكن تقيمها كممثلة وسط جيلها من نجمات هوليود سيضعها في المركز الأخير.

وحسب تصنيف معهد الأفلام الأمريكي عام 1999 لم تكن مارلين في مقدمة الصفوف بقائمة الخمسين ممثلة من أساطير السينما الأمريكي خلال حقبة الأفلام الكلاسيكية بل سبقها كاثرين هيبورن الحائزة علي أربعة جوائز أوسكار، غريتا غاربو، اليزابيث تايلور، باربارا ستانويك ، جريس كيلي ، فيفيان لي ، ريتا هيوارث، صوفيا لورين، وآخريات من نجمات هوليود .

منتجي هوليود في ذلك الوقت كان رهانهم علي جمال وجاذبية وسحر مارلين مونرو وليس علي موهبتها التمثيلية الفذة ، وكان المخرجون يعلمون قدراتها ففي عام 1953 كان أول دور بطولة لها في فيلم Niagara، حيث لعبت دور الشابة المتزوجة التي تخرج خلف زوجها لتقتله بمساعدة عشيقها ، وفي الفيلم الكوميدي الموسيقي Gentlemen Prefer Blonds عام 1953، ظهر عنصر الإغراء كأحد مزايا شخصية مونرو، وقد مثّل الفيلم نجاحًا كبيرًا، وبعده تابعت مونرو طريقها لتحقق النجاح تلو الآخر في سلسلةٍ من الأفلام الكوميدية مثل How To Marry a Millionaire إلى جانب كل من بيتي غرابل Betty Grable ولورين باكال Lauren Bacall وفيلم There’s No Business like Show business عام 1954، وفيلم The Seven Year Itch عام 1955.

درست التمثيل مع لي ستراسبيرغ Lee Strasberg وهو ممثلٌ في الاستوديوهات، لتعود إلى الشاشة من خلال الدراما Bus Stop عام 1956، حين لعبت دور مغنية في أحد الصالونات تتعرض لخطف على يد مربي المواشي الذي وقع في حبها، وقد حظي أداؤها في هذا الفيلم بنجاحٍ كبير، ونالت ثناء كثيرًا عنه ، وفي عام 1957 أدت مونرو دور البطولة في فيلم The Prince and the Showgirl إلى جانب لورنس أوليفيه Laurence Olivier، ولكن عدم حضورها إلى مواقع التصوير وغرابة أطوارها في بعض الأحيان، جعلا العلاقة مع فريق عمل الفيلم والممثلين الآخرين متوترة بعض الشيء. واختلفت وجهات النظر بشأن هذا الفيلم، فقد تصدر شباك التذاكر في بريطانيا، إلا أن شعبيته في الولايات المتحدة كانت أكبر.

في عام 1962 غابت مونرو عن فيلم Something’s Got to Give، ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز فإن مونرو عزت غيابها إلى المرض، لكن البطل الآخر في الفيلم دين مارتن Dean Martin رفض أن يمثل الفيلم من دونها لذا أعلن الاستوديو تعليق الفيلم ، وواجه آخر أفلامها عامي 1960 Let’s Make Love و1961 The Misfist خيبة أملٍ كبيرة في شباك التذاكر.



