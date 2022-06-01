شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فقدانه نصف رأسه..الرابر Dr.Knarf:دفعت ثمن غبائى وابنى يرانى وحش مخيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حادث مأساوي فقد مغني الراب Dr. Knarf، نصف رأسه وذلك عندما واجه انفجار تسبب هو فيه، حيث كان يخلط مخدر القنب الهندي مع غاز البوتان عام 2017.

وفي حوار مغني الراب Dr. Knarf مع صحيفة the sun، أمس الثلاثاء، تحدث عن تلك المأساة والمعاناة التي يعانيها بسبب تصرفه، حيث قال إنه دفع ثمن غباءه عندما تهور وقام بخلط المخدر مع غاز البوتان وأن ابنه يراه كوحش بسبب فقدان نصف رأسه في الحادث.

وأضاف أن طفله يبلغ من العمر ست سنوات ويشعر بالألم لأنه لا يستطيع أبدا أن يتسلق شجرة مع ابنه أو أن يلعب معه بشكل طبيعي، لقد ارتكبت خطأً فادحًا ، دفعت حياتي كلها كثمن له.

قال مغني الراب Dr. Knarf ، "أربعون في المائة من سطح بشرتي محترق لقد أجريت ما يقرب من 50 عملية جراحية حتى الآن.

وقال إن أسوأ شيء بعد الحادث هو "عدم المشي ، وعدم القدرة على الحركة بشكل صحيح ويحزنني عدم القدرة على العزف على الجيتار والبيانو ولوحات المفاتيح بعد الآن، خاصة وأنه أصيب بأربع جلطات وأصيب بالشلل في جانب واحد وهو الآن يعتمد على كرسي متحرك ومساعد للمشي.

وكان مغني الراب Dr. Knarf قدم طلبًا للإفلاس حيث انتهى به الأمر مديونًا بأكثر من 200 ألف جنيه إسترليني لتغطية تكاليف المستشفى، كما أنه مهدد بمحاكمة بتهمة الاتجار بالمخدرات والتسبب بالإهمال في انفجار متفجر.



Dr. Knarf



Dr. Knarf