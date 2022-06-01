كتب امير فتحي في الأربعاء 1 يونيو 2022 02:57 مساءً - نشرت عارضة الازياء الايرانية ماهلاغا جابري مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي وثقتها من خلال زيارتها لمسجد الشيخ زياد في دولة الإمارات.
وظهرت ماهلاغا بالصور مرتدية حجاب باللون الأسود وعباءة باللون ذاته حيث بدت محتشمة وذلك إحتراما لزيارتها للحرم الديني.
وعلقت ماهلاغا على الصور كاتبة باللغة الانكليزية والعربية: “خطط الله أجمل من احلامنا”.
.تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صور ماهلاغا بشكل كبير عبر صفحاتهم الخاصة معبرين عن إعجابهم الكبير بإطلالتها مع حجاب، وطالبوها بأن ترتدي الحجاب لأنه يضفي على جمالها رونقا خاصا.
كانت هذه تفاصيل خبر ماهلاغا جابري تخطف الانظار بإطلالة محتشمة من داخل مسجد الشيخ زايد في أبوظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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