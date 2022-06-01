ماهلاغا جابري تخطف الانظار بإطلالة محتشمة من داخل مسجد الشيخ زايد في أبوظبي

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 يونيو 2022 02:57 مساءً - نشرت عارضة الازياء الايرانية ماهلاغا جابري مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي وثقتها من خلال زيارتها لمسجد الشيخ زياد في دولة الإمارات.

وظهرت ماهلاغا بالصور مرتدية حجاب باللون الأسود وعباءة باللون ذاته حيث بدت محتشمة وذلك إحتراما لزيارتها للحرم الديني.

وعلقت ماهلاغا على الصور كاتبة باللغة الانكليزية والعربية: “خطط الله أجمل من احلامنا”.

.تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صور ماهلاغا بشكل كبير عبر صفحاتهم الخاصة معبرين عن إعجابهم الكبير بإطلالتها مع حجاب، وطالبوها بأن ترتدي الحجاب لأنه يضفي على جمالها رونقا خاصا.