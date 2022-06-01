تسريب رقم هاتف أحمد سعد .. والأخير يعلق : ” التليفون مبيسكتش رن حرام والله “

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 يونيو 2022 02:57 مساءً - أعرب الفنان ” أحمد سعد ” عن انزعاجه من كثرة المكالمات الهاتفية التي يتلقاها بعد تسريب رقمه الخاص خلال مقابلة جمعته بالمطربة ” شيماء مغربي ” أثناء تواجدهما في حفل جوائز ميدل إيست .

حيث انتشر على السوشيال ميديا مقطع فيديو من لقاء شيماء مغربي وأحمد سعد بالحفل وقيام الأخير بمنحها رقم هاتفه والذي تمكن البعض من معرفته بعد نجاحهم في قراءة حركة شفتيه .

ونشر أحمد سعد فيديو عبر حسابه على تطبيق تيك توك متحدثا عن معاناته من المكالمات التي يستقبلها من مصر ومن الوطن العربي ولا يعلم الهدف منها وموجها رسالة إلى الجمهور .

فقال : ” إلى شعب مصر العظيم والأخوة في الدول العربية نفسي اسألكو سؤال .. انتو بتكلوني في التليفون ليه، بتكلموني أنا في التليفون ليه .. لا حول ولا قوة إلا بالله ” .

كما أرفق الفنان أحمد سعد مقطع الفيديو بتعليق جاء فيه : ” التليفون بتاعي مبيسكتش رن .. حرام والله ” .