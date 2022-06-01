كتب امير فتحي في الأربعاء 1 يونيو 2022 02:57 مساءً - أعرب الفنان ” أحمد سعد ” عن انزعاجه من كثرة المكالمات الهاتفية التي يتلقاها بعد تسريب رقمه الخاص خلال مقابلة جمعته بالمطربة ” شيماء مغربي ” أثناء تواجدهما في حفل جوائز ميدل إيست .
حيث انتشر على السوشيال ميديا مقطع فيديو من لقاء شيماء مغربي وأحمد سعد بالحفل وقيام الأخير بمنحها رقم هاتفه والذي تمكن البعض من معرفته بعد نجاحهم في قراءة حركة شفتيه .
ونشر أحمد سعد فيديو عبر حسابه على تطبيق تيك توك متحدثا عن معاناته من المكالمات التي يستقبلها من مصر ومن الوطن العربي ولا يعلم الهدف منها وموجها رسالة إلى الجمهور .
فقال : ” إلى شعب مصر العظيم والأخوة في الدول العربية نفسي اسألكو سؤال .. انتو بتكلوني في التليفون ليه، بتكلموني أنا في التليفون ليه .. لا حول ولا قوة إلا بالله ” .
كما أرفق الفنان أحمد سعد مقطع الفيديو بتعليق جاء فيه : ” التليفون بتاعي مبيسكتش رن .. حرام والله ” .
كانت هذه تفاصيل خبر تسريب رقم هاتف أحمد سعد .. والأخير يعلق : ” التليفون مبيسكتش رن حرام والله “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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