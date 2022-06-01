شكرا لقرائتكم خبر عن "عمر عمرى".. أنغام بصحبة نجلها فى أول ظهور بعد العملية الجراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت النجمة أنغام ع لى صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام عبر خاصية أستوري، صورة فى أول ظهور بعد تعافيها من الوعكة الصحية التى تعرضت لها مؤخرا، والصورة بصحبة نجلها عمر، وكتبت عليها "عمر عمرى". وكانت النجمة أنغام قد تعرضت لأزمة صحية نُقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات، حيث أجرت جراحة دقيقة في الكتف نتيجة معاناتها من آلام شديدة بأوتار الكتف، وتحملت أنغام الآلام طوال السنوات الماضية لكنها وصلت إلى مرحلة لا تستطيع تحملها وقررت عمل جراحة عاجلة.



انغام ونجلها عمر

وفي نفس التوقيت أجرت أيضا جراحة فى رسغ اليد، بسبب مشاكل في أوتار اليد، وهى الآن بحالة صحية مستقرة بعد إفاقتها من التخدير الكلى، وستمر بتجربة نقاهة لمدة ستة أسابيع تضطر فيها إلى وضع ساعدها الأيمن على حامل بالتوازى مع العلاج الطبيعى.

وكانت النجمة أنغام قد طرحت مؤخرا "لوحة باهتة" عبر يوتيوب من كلمات نادر عبد الله وألحان عامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وعادت نجمة الغناء أنغام للتعاون مجدداً مع الشاعر الغنائى نادر عبد الله، وذلك بعدما تعاونت معه مطلع 2019 من خلال ألبومها "حالة خاصة جدا"، حيث كتب لها أغنية "يا ريتك فاهمنى".ية التى تعرضت لهامؤخرا بصحبة نجلها عمر