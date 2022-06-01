شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يؤدي العمرة برفقة عائلته .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان رامي صبري عن صورتين، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال أدائه مناسك العمرة، وظهر رامي فى إحدى الصور رفقة أسرته بملابس الإحرام، أمام الكعبة المشرفة، وعلق:"عمره لأخي كريم الغالي اللهم تقبل منا "



عائلة رامي صبري

ويستعد المطرب رامى صبرى لإحياء حفل غنائى فى مدينة جدة، ضمن حفلات موسم جدة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء.

من ناحية أخرى يتعاون المطرب رامي صبري مع المطربة السورية أصالة نصري في عمل فني جديد.

وكان الفنان رامي صبري، قد طرح مؤخرًا أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "مع نفسي"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي وتم تصويرها مع المخرج محمد هانى.

وكان قد كشف رامى صبرى عن كواليس أغنيته "مع نفسي" خلال لقائه فى إذاعة FM، وأكد أنها تلمسه بشكل شخصى، لأنها تذكره بشقيقه كريم، مشيراً لأنه لم يتخيل أبداً أنه سيتركه ويموت، لافتاً إلى أنه دائما يحب تقديم الأغانى التى تدخل قلب الجمهور وقال إن كريم شقيقه صوته كان أفضل منه بكثير، كما قال عنه: "قبل عامين سمع أغنية "حالة اكتئاب" فطلب منه أن يغنيها معه، لكنه كان يريد الظهور بمفرده بدون مساعدة مني، ولا أحب التحدث عن سبب وفاة كريم، فوالدتي تسمعني وتراني وتتأثر بما أقوله".

وأضاف رامى صبرى أنه يرفض دخول مجال التمثيل لأن تصوير الأغانى نفسها مرهقة جداً والجمهور لا يعرف فى هذا الأمر، رغم أنه يحب تصوير الأغنيات التى يقدمها، ولكن الموضوع صعب ومرهق ويشكل 60% من سبب عدم دخوله التمثيل.