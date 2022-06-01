شكرا لقرائتكم خبر عن 5معلومات عن المطرب الهندى كريشنا كومار كوناث بعد وفاته عقب إحيائه حفل غنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلف المطرب الهندي كريشناكومار كوناث حالة كبيرة من الصدمة لدي جمهوره بعدما توفى بشكل مفاجئ بعد نقله للمستشفى بمجرد انهاء حفل ضخم له شعر خلاله بالاعياء ليتوفى بعده مباشرة داخل أحد المستشفيات الذى انتقل لها، وهوما فجر صدمة كبري وحالة من الحزن لدي محبيه.

وخلال السطور التالية نتعرض للمغني الهندي من خلال 7 معلومات عنه في السطور التالية.

يبلغ المطرب الهندي كريشناكومار كوناث عمر 53 عامًا، ويعتبر واحد من أشهر المغنيين فى الهند، حيث يعتبر مؤثراً في صناعة الموسيقى هناك، وتحتل ألبوماته أهمية كبري وأرقام ضخمة تحققها كل عام على مستوي المبيعات.



كريشناكومار كوناث

آخر حفلات كوناث كانت داخل استاد مغلق امتلأ على آخره بالجمهور، داخل مدينة كولكاتا شرقي الهند، وبدا خلال الحفل بمنتهى النشاط، حيث اشعل المسرح بأغانيه المختلفة.

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودى كان اول الناعين له عبر تويتر وقال، "حزنا للوفاة المفاجئة للمغني الشهير كريشناكومار كوناث.. عكست أغانيه مجموعة واسعة من المشاعر حيث ضربت على وتر حساس لدى الناس من جميع الفئات العمرية.. سنتذكره دائما من خلال أغانيه.. التعازي لعائلته ومعجبيه".



كريشناكومار كوناث

لم يكن كوناث يهتم بطرح الألبومات فقط، وإنما كان له باع طويل شأنه شأن المغنيين في الهند بأفلام بوليود، حيث يعتبر من اشهر المغنيين الذى غني في أفلام السينما الهندية.

كان دائم الارتباط بجمهوره من خلال حفلات لايف يحرص عليها بين الحين والآخر إذ ذكرت الصحف الهندية أنه لم يكن يحب التفاعل مع جماهيره بصورة دائمة عبر وسائل السوشيال ميديا، وإنما كان يصب تركيزه على حفلات اللايف الذى يغني فيها أولاً بأول.