“أمر لا يصدق”.. أطباء يعثرون على مفاجأة “صادمة” في ظهر شاب جزائري!!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 يونيو 2022 01:09 مساءً - منذ 7 دقائق

لم يكن يتوقع شاب جزائري يدعى فارس أن يكون سبب الألم الذي يعانيه في ظهره منذ 26 عاماً، جسم غريب سكن جسده طيلة تلك الفترة.

فقد اكتشف فارس وهو من ولاية سطيف شمال شرق الجزائر نتيجة الكشف والتصوير وجود سكين مغروس في ظهره منذ عام 1996، بعدما تعرض لطعنة عام 1996.

وأشار تقرير لصحيفة “الشروق” الجزائرية إلى أن الشاب خضع لعملية عقب تعرضه للطعنة، أغلق الطبيب على إثرها الجرح، تاركا السكين في جسده.

وواصل الشاب فارس تناول المسكنات على مدار السنوات الماضية مع اشتداد آلامه، حتى اكتشف مؤخرا بعدما زار أحد الأطباء في سطيف فأجرى له تصويرا إشعاعيا، ليجد جسما غريبا في ظهره.

واعتقد الطبيب، وفق الصحيفة الجزائرية، أن هناك خللا في جهاز التصوير، الأمر الذي جعله يطلب من المريض إجراء صورة في عيادة أخرى.

وكانت المفاجأة بالنسبة للمريض والطبيب، حيث تأكدا بالدليل القاطع وجود الجزء الأمامي من سكين في ظهره.

وراجع المريض عددا من الأطباء في المستشفيات الجزائرية، حيث أجمعوا على خطورة التدخل الجراحي لإخراج السكين، نظرا لقربها من النخاع الشوكي.

إلا أن فارس، بحسب “الشروق”، التقى طبيبا في مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة، ووافق على إجراء العمل الجراحي له قريبا، بعد الانتهاء من عدد من التحاليل الطبية.

ونقلت الصحيفة عن الشاب، قوله إنه لم يفكر بوجود سكين في ظهره رغم الآلام التي كان يعانيها، مشيرا إلى أنه لا يتذكر من أجرى له العملية الأولى لتغطية الجرح التي كانت في مستشفى عين ولمان، كي يتقدم بشكوى تتعلق بخطأ طبي خطير.