اتمام عملية بيع ميلان الإيطالي!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 يونيو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

‬أعلن ميلان بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء أن مؤسسة رد-بيرد كابيتال بارتنرز الأمريكية للاستثمار توصلت إلى اتفاق بقيمة 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار) لشراء النادي.

وسيستحوذ الملاك الحاليون إليوت على حصة الأقلية بالنادي.

وأضاف ميلان أن الانتقال للملكية الجديدة سيتم خلال الصيف ومن المتوقع أن يكتمل الاتفاق بحلول سبتمبر أيلول بحد أقصى.

ويقدر رأس مال شركة ريدبيرد التي تتخذ من نيويورك مقرا لها بست مليارات دولار أمريكي، كما أنها تنخرط في العديد من القطاعات على مستوى التكنولوجيا والطاقة والرياضة وغيرها..

هذا ومن المتوقع أن تجدد الشركة المالكة الجديدة عقد الثنائي باولو مالديني وريكي ماسارا اللذين اللذان أسهما بفوز ميلان بالسكوديتو، قبل أن تبدأ حسم الصفقات في الميركاتو تحضيرا للموسم المقبل.