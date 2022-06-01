بهاء سلطان يروج لأغنيته الجديدة.. “وليه طيب؟”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: روج الفنان المصري بهاء سلطان، لأغنيته الجديدة بعنوان “وليه طيب؟” التي تأتي ضمن ألبومه الجديد المنتظر “سيجارة”.

ونشر بهاء سلطان بوستر أغنيته الجديدة، وعلّق بجزء من كلمات الأغنية التي تقول: “ولية طيب ؟ عشان طيب ! عشان يعني اللي في قلبى على لساني”.

وكان بهاء سلطان قد أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن حفلات موسم جدة، مقدمًا باقة من أفضل أغانيه.

وطرح بهاء سلطان في وقتٍ سابق، أغنية تحمل اسم “سماح سماح”، من كلمات نصر محروس، وألحان حسين محمود، وتوزيع أحمد أمين.